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媲美星港新財富方案 金管會擬盡快上路：公股得更努力

2019-12-17 14:04經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會主委顧立雄今（17）日指出，「媲美星港新財富管理方案」並不需要每家銀行都有糖吃，設下標準門檻目的在於要有一定的風險控管機制、一定健全性與相當程度手法性，避免削價競爭。

金管會針對「媲美星港新財富管理方案」草案舉行公聽會，預計設下五大門檻，代表不是每...
金管會針對「媲美星港新財富管理方案」草案舉行公聽會，預計設下五大門檻，代表不是每家銀行都能開放此業務。圖／聯合報系資料照片
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而其中新草案讓外銀業者認為標準太過嚴格，顧立雄回應指出，「媲美星港新財富管理方案」並不是鼓勵外銀在國外經營理財服務，而是鼓勵外銀在台灣深耕發展。

金管會近期針對「媲美星港新財富管理方案」草案舉行公聽會，預計要設下五大門檻，也代表不是每家銀行都能開放此業務，引發討論，公股行庫僅有三家銀行入選，民營銀行入選比例較高。

顧立雄對此表示，如果銀行認為這標準過於嚴格，可以提給金管會參考，但對於公股行庫入選少，顧立雄表示，這政策目的是趨向於公股行庫可以更努力，銀行以後達到標準還是可以來申請，金管會希望他們提高資本適足率、經營健全性可以達到標準，達到就可以申請，該方案是三年為一期、屆時會有檢驗，假設資本弱化，屆時會重新檢驗。

對於金融商品面鬆綁部分，顧立雄指出，金融機構都有體認到這一階段已經鬆綁很多，銀行都有來爭取，認為自己條件沒達到、可惜沒有服務機會。

對於新辦法何時上路？顧立雄指出，這是全新的方案涉及相當多辦法，需要給銀行局一段時間，希望可以盡快上路。

顧立雄金管會公股行庫

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