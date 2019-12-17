金管會雙語分行政策發威 星展成首家登場外銀

源自新加坡的星展銀行積極配合政府雙語政策，主動響應金管會推廣雙語示範分行的目標，率先於外籍人口密度高的天母地區，設立星展全台首間、同時也是台灣首批雙語示範分行。

透過新加坡總行經驗分享，以及實際對在台外籍人士進行焦點訪談，星展銀行（台灣）用心將天母分行打造為結合新加坡特色與數位科技體驗的雙語分行，希望帶給外籍客戶最佳的金融服務體驗，同時提升台灣金融產業的雙語環境。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展銀行（台灣）致力成為最接地氣、接國際與接人才的「三接銀行」，本次主動配合主管機關政策、領先同業於天母分行推出雙語示範分行，提供「最具外籍客戶需求導向的金融服務」、「最具專業雙語能力的分行服務人員」與「最完整的金融服務輔助平台」，便是星展發揮外銀優勢、用心深耕台灣的最佳體現。

在新加坡多元文化環境薰陶下，星展銀行於新加坡的所有分行皆提供雙語服務，具備豐富的雙語營運經驗。本次星展銀行（台灣）設立雙語示範分行，即安排新加坡總行的客戶體驗大使來台訓練分行同仁，並邀請總行營運部門進行經驗分享與指導。

此外，為充分掌握外籍客戶對雙語金融服務的需求與期待，星展銀行 （台灣）在建置雙語示範分行之初，即針對在台工作或生活超過一年、但仍無法流利使用中文之外籍人士進行焦點訪談，希望瞭解在台外籍客戶的現行金融服務體驗與需求缺口。

訪談顯示，「缺乏清楚的雙語標示」、「沒有提供英文表單或英文表單內容難以理解」、「行員畏懼以英語提供服務」、「不清楚網路銀行與行動銀行服務」等四大點，是外籍人士在辦理銀行服務時最感到困擾的痛點。

為滿足客戶需求，星展銀行 （台灣）組成專案評估小組，集結人資主管與外籍主管等成員，參考新加坡雙語人才標準，以「具備一般對談能力」、「流利應對客戶常見問題」、「理解客戶問題能力」、「禮儀、態度即自信度」、「特殊情況處理應變能力」等五大評量指標，評選出服務同仁。

實體分行外，星展銀行（台灣）在官網、網路銀行、行動銀行及電話客服等非實體服務管道，也充分支援雙語功能，讓外籍客戶無須親臨分行，也能運用數位化管道，輕鬆完成需要的銀行交易與服務。

作為星展銀行（台灣）首家雙語示範分行，天母分行除了提供外語雜誌、雙語叫號機、雙語匯率看板與各種英文交易表單外，更設置新加坡著名的魚尾獅雕像、傳達永續精神的綠色植生牆，以及擺設iPad的數位體驗區，讓客戶踏入分行，即可感受到數位活力與新加坡風情。