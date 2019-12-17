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凱基攜手台灣之星推優惠信貸 利率只要0.01％

2019-12-17 13:39經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

凱基銀行近日攜手台灣之星推出「辦門號 貸進美好生活」專案，即日起至2020年2月29日止，申辦台灣之星門號，可享有凱基銀行2年超低年利率0.01%信用貸款優惠，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，創新異業合作手法引發市場關注。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，凱基銀行內部數據顯示，有小額信用貸款需求的客戶年齡層主要落在25至39歲，申辦的主要用途首要為購買工作需求用品，如電腦、手機、機車等;其次是支應家庭臨時性需求，如生活電器、子女用品、房屋修繕;其他用途則是季節性常見開支，如學費、保費、年節花費等。

林毓棠說，這些消費性支出金額都不大，但有短缺卻會造成工作及生活上許多不便。當民眾有小額季節性支出、資金週轉需求，大多不會優先選擇跟銀行申請信用貸款，總誤以為信用貸款的利息很高，或是申請手續麻煩，只好選擇先向親友週轉，或者縮衣節食，忍耐著不便的生活。

林毓棠指出，凱基銀行體貼民眾在年關前通常有資金需求，故與台灣之星合作推出優惠貸款方案，借款8萬年息只要8元，台灣之星既有用戶續約、新申辦、攜碼門號都適用，最適合20至39歲社會新鮮人、年輕上班族申辦，即便剛畢業或初入職場沒有信用紀錄，也有機會輕鬆取得資金。相較於一般金融機構貸款方案，同樣申辦8萬元信用貸款，「辦門號 貸進美好生活」專案最高可省下13,000元的利息和相關手續費，聰明借、輕鬆還，符合時下年輕人聰明理財，掌握資金自主權的期待。

凱基銀行台灣之星新台幣

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