媲美星港財管方案門檻過高？ 顧立雄：避免削價競爭

金管會昨找來多家銀行與銀行公會、證券公會等，針對年底前即將公布的「媲美星港新財富管理方案」草案舉行公聽會，將設下五大門檻，不是每家銀行都能開放此業務。金管會主委顧立雄今表示，選取標準，尤其是外銀部分有很多意見，認為太過嚴格，「我認為不需要每家銀行都『有糖吃』，避免造成風控不足、削價競爭。」

金管會主委顧立雄。記者杜建重／攝影 分享 facebook

金管會昨下午找來多家銀行召開會議，下五大門檻包含風險控管機制、財務健全性、守法性、財管管理資產、營業務能力、投入資源。另針對外銀還有三大門檻，其中要求外銀需在台深耕到一定程度，至少篩選掉一半的銀行。

依照市場初估，銀行可入選的約十七家銀行，包含華南銀、第一銀、兆豐銀、北富銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀、上海商銀、元大銀、新光銀、永豐銀；外銀包含花旗、渣打、滙豐、星展等。但值得留意的是，公股行庫僅三家入選，台銀、土銀、合庫、彰銀、台企銀等公股行庫恐落選。

顧立雄今參觀雙語分行後受訪表示，現在大家比較多意見是在差異化管理，不是所有銀行都可以做這業務，目前外銀很有多意見，認為標準太過嚴格。若銀行認為這標準過於嚴格，銀行認為要有怎樣標準才公平，銀行可先提金管會參考。

顧立雄說明，國銀設立五大標準目的是要有一定風險控管機制、一定健全性與相當程度守法性。至於外銀，是強調在台灣要有一定深耕發展。他說，這方案不是鼓勵外銀在國外經營理財服務，而是要鼓勵外銀在台灣深耕發展，「我認為國內銀行不需要每家銀行都有糖吃，恐造成風控不足與造成削價競爭。」

但入選的幾乎是財富管理的大型民營銀行，對公股行庫是否不公，顧立雄表示，這政策是趨向於讓公股行庫可以更努力，銀行以後達到標準還是可以來申請。希望讓公股行庫資本適足率可提高，守法性、經營健全型可達到標準。方案是三年一期，所以會有三年的檢驗期間，假設核准後三年中銀行資本弱化，自然會進行重新檢驗，若三年後資本弱化恐會暫停業務。

昨下午公聽會後，銀行是否對金融商品的鬆綁有意見？顧立雄也表示，商品面各銀行都認為到在這階段已經鬆綁很多，「現在每個銀行都來爭取，都來向金管會說標準沒達到，沒有辦法可以有這樣服務機會，都感到惋惜，代表有這商機。」

據悉，金管會與央行商討後，預計對金融商品有七大鬆綁，包含開放銀行發行外幣結構型金融債，且准銀行用信託方式提供，開放外匯指定銀行(DBU)可買結構型債券，開放銀行或券商海外分支或轉投資發行的境外結構型商品，並鬆綁外國債券信評、境外結構型商品的審查程序，涉及台股股權衍生性商品免逐案申請等。金管會預計今年底對外公布草案。