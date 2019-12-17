不到10年時間 兆豐銀規劃全省都是雙語分行

配合政府推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，兆豐銀行選擇位於天母的蘭雅分行做為雙語示範銀行。兆豐銀董事長張兆順今（17）日指出，明年將拓點至10家分行為雙語分行，至2028年完成全省分行全設置。

金管會從國內的金融業中擇定兆豐銀行的雙語示範分行進行視察，希望進一步帶動金融業的國際化水平，以提升台灣的競爭力。金管會主委顧立雄、國發會副主委鄭貞茂、及財政部次長阮清華等官員今日率隊前往兆豐銀行位於天母地區的蘭雅分行實地進行了解，而在張兆順的帶領下，展示雙語示範分行推動的成果，以具體行動展現對「2030雙語國家政策發展藍圖」的全力支持。

扣除來自中國、印尼、菲律賓、泰國及越南，據兆豐銀統計，目前國內分行共有10,820位外籍客戶，其中北部地區近8,000戶、中部則為1,559戶以及南部地區1,319戶。

張兆順指出，推展雙語分行共分三階段，第一階段將於明年底前完成，要增設至10家的雙語分行，其中北部八家、中南部各一家，主要選擇外籍人士開戶數較多的分行。第二階段則於2024年底前完成，約有59家分行為雙語分行；第三階段則於2028年底前完成，要完成所有國內分行都是雙語分行。