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金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

人民幣雙率雙漲 散戶還是不買單

2019-12-17 09:14經濟日報 記者陳美君／台北即時報導

近期人民幣存款利率、匯率反彈，國內散戶卻已信心全失、不再加碼人民幣存款。

中央銀行昨（16）日公布，11月人民幣存款餘額終結連兩跌，月增人民幣1.73億元，至人民幣2,599.35億元；央行官員指出，人民幣存款止跌回升的主要原因為「法人戶存款增加人民幣3.57億元」，相較於法人，個人戶持續小幅減少，顯示散戶投資信心未因人民幣雙率雙漲而回籠。

央行官員指出，11月人民幣對美元升值0.2%，銀行給予定存戶的最高利率水準也隨之調升，即使如此，散戶人民幣存款還是連兩月減少，且今年以來維持下降趨勢。

央行資料顯示，11月DBU（外匯指定銀行）人民幣存款增加人民幣2.2億元，其中個人戶減少人民幣1.19億元、法人戶增加人民幣3.57億元，法人戶增加主因為台商收回大陸關係企業的貸款，等於資金從大陸匯回台灣，導致人民幣存款增加。央行官員指出，收回大陸關係企業的台商為化工產業，屬於企業正常資金調度。

在OBU（國際金融業務分行）部分，11月底人民幣存款餘額為人民幣309.76億元，減少人民幣0.47億元，變化不大。

另外，根據央行蒐集到的最新資料，目前市場上國銀推出的人民幣高利定存專案，最高水準為永豐銀行，3個月期定存利率達3%，其餘各銀行的專案利率均為「2」字頭。

在各天期專案利率部分，1個月期最高利率為上海銀的2.6%，3個月期為永豐銀的3%，6個月期為陽信銀的2.45%，9個月期為日盛銀，利率同樣為2.45%，至於1年期，則是陽信銀的2.65%。

央行官員表示，與上個月相較，1個月與3個月期最高利率均調升，上個月最高為兆豐銀的2.1%，這個月則是上海銀的2.6%，增幅達0.5個百分點。3個月期上月最高水準為2.4%，這個月調升至3%，增幅為0.6個百分點。至於6個月期則是反向調降，由上月的2.58%，調低至2.45%。9個月與1年期均與上月持平，最高水準分別為2.45%與2.65%。

對於1個月與3個月的專案牌告利率調高，央行官員分析，可能是適逢年底，中國大陸境內缺資金，才會調升利率。

人民幣央行

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