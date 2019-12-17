元大「捐愛心 送溫馨」歲末傳愛趁現在

歲末年終將至，許多人三餐難得溫飽，元大金控透過元大銀行「捐愛心‧送溫馨」平台，邀請大家一起捐款幫助需要的人。由於今年過年時節早，募款時間短，許多團體還急需您伸出援手，元大銀行提供社會大眾方便的金流機制，可採用「網路轉帳」、「信用卡」的方式捐款給慈善公益團體，傳遞溫暖。

用一杯咖啡的錢，就能串起愛心網絡，溫暖受助人的生活。元大「捐愛心‧送溫馨」平台，與23組公益基金會合作，其中由人安、創世、華山基金會策略聯盟共同舉辦的「寒士吃飽30」活動，不只寒士、街友、獨居長輩，更擴大到單親家庭、社會邊緣人士等，邀集共同參與愛心尾牙，讓他們不再孤單過節，共同享用溫馨的團圓飯。

另外恆春基督教醫院在莫蘭蒂風災後嚴重受損，新醫療大樓於2019年2月開工後目前尚有近1億元的資金缺口，也需要大眾共襄盛舉，一起「攜手共築 縮短救命路」。

元大金控長期推動社會慈善公益，邀請您一起將這份愛與溫情延續下去，把助人的愛心，化為實際行動，善用小額捐款。元大銀行「捐愛心‧送溫馨」線上平台，提供「網路轉帳」與「信用卡」兩種捐款方式，進入指定頁面後，可自行選擇受贈基金會與捐款金額，只要簡單幾步驟，動動手指即可一同支持公益，在寒冬中送暖。