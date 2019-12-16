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勤業亞太500強 台灣77企業入榜

2019-12-16 23:48聯合報 記者沈婉玉／台北報導

我國生技醫療產業平均成長率為百分之一○八○為亞太之最，其次依序分別為：媒體、綠能...
我國生技醫療產業平均成長率為百分之一○八○為亞太之最，其次依序分別為：媒體、綠能科技、軟體、通訊及硬體。 圖／聯合報系資料照片
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勤業眾信會計師事務所昨發布「Deloitte亞太區高科技、高成長五百強」評選結果，台灣今年有七七家企業入榜，入榜家數連二年下滑。不過，台灣榜首「中裕新藥」因愛滋病新藥研發開花結果，於美國銷售並取得歐盟藥證，營收成長百分之一一五一一，以第三名成績躋身亞太區前十強。

今年五百強評選入榜企業平均營收成長率為百分之七一七，僅次於去年表現；前十強平均營收成長率高達百分之八五六九。其中，以中國大陸入榜企業總數高達一四○家居冠；排行第二為澳洲，我國則排名第三。前十強中有六家為中國大陸企業、兩家為澳洲企業、台灣與印度分別各有一家企業入榜。

從產業別來看，生技醫療產業平均成長率為百分之一○八○為亞太之最，其次依序分別為：媒體、綠能科技、軟體、通訊及硬體。澳洲企業「WithYouWithMe」開發創新式線上就業和培訓平台，協助退伍軍人轉換職場跑道，獲得高營收成長表現，為今年榜首，也是澳洲企業入榜十五年來首次搶下榜首。

勤業高科技、媒體及電信產業負責人會計師陳明煇表示，今年台灣入榜產業以「硬體」為主流，共有四十五家進入亞太五百強，支撐高科技市場的成長動能。但表現掛帥的則是「生技醫療」產業，共有中裕新藥，法德生技藥品等五家入榜企業。整體而言，台灣新藥研發能量驚人，市場預估未來十年為台灣新藥茁壯期。

陳明煇也指出，在智慧醫療浪潮下，包括益安生醫、安克生醫及鑫品生醫科技等台灣高階醫材頗受國內外青睞，未來在特管法法規鬆綁與智慧醫療醫材商機崛起下，有望將台灣打造為醫療之島。

勤業亞太五百強評選是依據過去連續三年財年的營收成長率進行排名，一如過去多年的傳統趨勢，今年亞太五百強仍然以軟體與網路平台為主、前十強有四家是軟體公司。

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