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各說各話 美中貿易戰第一階段「協議」虛實叵測

哪句話聽完氣到牙癢癢？ 選出你心中的2019驚句No.1

投資熱錢流去哪？ 資誠：散戶較重視政經環境

2019-12-16 21:01經濟日報 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（16）日發表投資者報告，針對全球750家投資機構與10,000名散戶投資客進行調查，發現在美中貿易戰的影響下，比起風險報酬率，政經環境已成為影響散戶投資客意願的最大考量；機構型投資者則較重視投資標的本身的公司治理策略。

報告指出，報酬率已經不再是投資者唯一焦點，整體而言，全球投資者最重視政經環境、風險及報酬率以及ESG（環境、社會責任與公司治理指標），以1分到10分衡量重視度，調查結果顯示，全球投資者對政經環境的重視度高達8.3分、風險及報酬率為8.2分，ESG為6.7分。

調查發現，散戶投資客與機構型投資者偏好有所差異，散戶投資者最關心政經環境，機構投資者則是最關注資產管理業者的營運效能，包括業者的系統流程、數據品質、報告管道及投資運作。

根據本調查，資產經理人於風險及報酬率以及ESG等面向的表現，皆超出散戶及機構投資者的預期，投資者不僅關心勞工、人權等議題，同時也在意自身的投資對氣候變遷的影響。因此，許多投資者希望資產管理業者將ESG整合至基金中，增加永續金融產品。

資誠指出，截至2019年10月底，台灣資產經理人代理具永續概念的境外基金達38檔，而在今年，國內首檔以永續為主題的ETF商品、債券型基金等亦掛牌上市，顯示永續投資將是我國資產管理業者於建立投資組合時不可或缺的考量，預估ESG共同基金的整體資產，將在2017年至2025年之間以8.5%的年均複合增長率，增長至2.08兆美元。

散戶資誠

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