合庫銀:遠航借款20.8億元 全匯入安泰銀未匯入樺壹租賃

合作金庫銀行今（16）日澄清，本(12)月13日有媒體報導「時代力量立委黃國昌今表示，遠航從合庫借來的22億，轉融資給張綱維的樺壹租賃公司。但對此合庫指出，合庫於105年7月20日撥貸約20.8億元，全數匯入安泰銀行，代償遠航及樺壹建設所欠款項，並未匯入樺壹租賃公司，不知黃國昌委員所說的「轉融資」是什麼意思。

合庫銀行謹說明如下：有關遠航貸款案，合庫於105年7月20日撥貸約20.8億元，全數匯入安泰銀行，代償遠航及樺壹建設所欠款項，並未匯入樺壹租賃公司，上述報導造成黃國昌委員的困擾，合庫深感歉意，特此澄清說明。