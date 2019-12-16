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台灣人壽志工 為失能失智爺奶圓夢

2019-12-16 18:50經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

長期持續關注台灣高齡長照議題，並付諸實際行動的中國信託金控子公司台灣人壽，於歲末之際，特別與「畢嘉士基金會」攜手發動企業志工活動，於12月13日為屏東永大日照失能失智長輩圓夢，完成「老友好友愛旅行-壽山旗津一日遊」活動，實現19位平均81歲長輩心願。

「怕造成店家麻煩」、「外出輪椅不方便」、「要如廁怎麼辦？」，是許多須長期照顧高齡長輩的家庭，未能時常帶爺奶出遊，或長輩視旅行為奢望的痛點。而台灣人壽瞭解畢嘉士基金會每年所舉辦的失能失智長輩一日輕旅行活動後，今年首次發動企業志工擔任陪伴好友，實踐長輩從屏東到高雄搭渡輪心願，更要讓長輩相信，儘管使用輔具會有些許挑戰，但「出征」搭渡輪絕非不可及的夢想。

活動前兩周，台灣人壽的企業志工們就開始熟悉瞭解輪椅使用技巧，以及長輩陪伴注意要點等事宜，期望藉由本次陪伴的經驗，讓長輩未來更樂意走出家門與人群接觸。

活動當日，19位長輩興奮之情溢於言表，許多長輩因從未坐過渡輪，都紛紛熱烈表示搭船真的很有趣。其中，阿好阿嬤還分享，前一次來到旗津及動物園，已經是幾十年前帶小孩來玩的事了，很期待看看現在這些地方「變作啥款」。

64歲患有早發型失智症的阿得大哥也回味，提到旗津就讓他想起年輕時非常熱血，跟著一票同事騎車從台南專程到旗津玩，現在能來看看覺得很開心。

台灣人壽20位平均39歲的企業志工群，當中有三位八年級生，與爺奶相差近60歲，一路玩起來卻毫不生疏，拿起手機和爺爺奶奶與動物玩自拍，與可愛狐獴、羊駝、斑馬等拍照留念、在渡輪岸邊一起賞美景，逗得爺奶笑開懷。

除了關心失智失能長輩，台灣人壽也為家庭照顧者規畫一場探討復能的分享會，將於12月19日與銀享全球、畢嘉士基金會舉辦「最佳的照顧就是不用照顧--掌握關鍵知能，遠離臥床」家庭照顧者免費講座，將藉由影片和案例分享，幫助家庭照顧者如何善用輔具、與治療師合作進行生活訓練達到聰明照顧，朝向自主生活的目標邁進。

台灣人壽與「畢嘉士基金會」攜手發動企業志工活動，於12月13日為屏東永大日照失能...
台灣人壽與「畢嘉士基金會」攜手發動企業志工活動，於12月13日為屏東永大日照失能失智長輩圓夢，完成「老友好友愛旅行-壽山旗津一日遊」活動，實現19位平均81歲長輩心願。台灣人壽/提供
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台灣人壽失智症志工

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