春節瘋旅日？北富銀J卡三周大増20萬張 搶卡王寶座

2020年春節即將到來，長達7天的連假加上日圓貶值趨勢，讓民眾出國意願大增，連帶也推升旅遊信用卡發卡量成長。上月底剛把日韓旅遊回饋調高至3.3%無上限的台北富邦銀行J卡，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮，短短三周新增發卡量近20萬張，總發卡量上看60萬張，有機會衝刺國銀12月發卡王。

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示，民眾消費越來越懂得精打細算，目前J卡提供日韓3.3%回饋無上限，相對於其他回饋率較低或有回饋上限的信用卡來說，的確是赴日韓旅遊最佳選擇。同時，J卡自推出後持續與日韓首選旅行社合作，提供品質價格俱佳的專屬日韓優惠行程，獲得很好的口碑迴響，也帶動起民眾的辦卡熱度。

北富銀表示，不僅日韓旅遊回饋高，持J卡在國內消費也很有利。除了平時一般消費可享1%回饋無上限，北富銀還特別推出「深夜J客」加碼，夜間時段到合作便利商店消費可享5%回饋無上限，其他實體店家消費也享3%回饋無上限，讓夜貓族們輕鬆享受深夜時光！