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春節瘋旅日？北富銀J卡三周大増20萬張 搶卡王寶座

2019-12-16 16:25經濟日報 記者葉憶如／即時報導

2020年春節即將到來，長達7天的連假加上日圓貶值趨勢，讓民眾出國意願大增，連帶也推升旅遊信用卡發卡量成長。上月底剛把日韓旅遊回饋調高至3.3%無上限的台北富邦銀行J卡，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮，短短三周新增發卡量近20萬張，總發卡量上看60萬張，有機會衝刺國銀12月發卡王。

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示，民眾消費越來越懂得精打細算，目前J卡提供日韓3.3%回饋無上限，相對於其他回饋率較低或有回饋上限的信用卡來說，的確是赴日韓旅遊最佳選擇。同時，J卡自推出後持續與日韓首選旅行社合作，提供品質價格俱佳的專屬日韓優惠行程，獲得很好的口碑迴響，也帶動起民眾的辦卡熱度。

北富銀表示，不僅日韓旅遊回饋高，持J卡在國內消費也很有利。除了平時一般消費可享1%回饋無上限，北富銀還特別推出「深夜J客」加碼，夜間時段到合作便利商店消費可享5%回饋無上限，其他實體店家消費也享3%回饋無上限，讓夜貓族們輕鬆享受深夜時光！

此外，北富銀也表示，J卡上市時備受矚目的Lexus UX200百萬名車抽獎，現在車主即將正式揭曉。北富銀將於12月24日聖誕夜在信義威秀包場舉辦《貓》聖誕特映電影趴，邀請北富銀LINE官方帳號好友一起歡度佳節，並在好友見證下現場抽出這位幸運的名車得主，只要在11月30日前有以J卡消費過的卡友，就有希望把名車開回家。得獎名單會在109年1月6日公布於北富銀官網。

台北富邦銀行J卡不僅提供日韓旅遊3.3%無上限的高回饋，還推出「深夜J客」加碼，...
台北富邦銀行J卡不僅提供日韓旅遊3.3%無上限的高回饋，還推出「深夜J客」加碼，夜間時段到合作便利商店消費可享5%回饋無上限，其他實體通路消費也享3%回饋無上限。眾多回饋加上新春旅遊商機帶動，三周內新增發卡近20萬張，總發卡量上看60萬張，有機會衝刺國銀12月發卡王。/北富銀提供。
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北富銀信用卡台北富邦銀行

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