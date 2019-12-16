親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人性嗎？

新台幣升值5.4分收30.263元 近一年半新高

2019-12-16 16:17經濟日報 記者陳美君／即時報導

外資匯入，新台幣匯率連三日升值，今（16）日在中央銀行調節下，由盤中狂升1.67角，縮至升值5.4分，終場收在30.263元，為近一年半新高，台北外匯經紀公司成交量9.42億美元。

美中貿易達成第一階段協議，人民幣兌美元中間價今天升破7字頭整數關卡，新台幣對美元今天再度走高，盤中一度勁揚1.67角，來到30.15元價位。

匯銀主管指出，台股小漲作收，但新台幣盤中仍持續大漲，早盤以30.34元兌1美元、貶值2.3分開出後，隨即止貶反彈，並升破30.2元，盤中一度來到30.15元，最多升值1.67角；但午後因有明顯美元買盤進場，新台幣匯率升值金額縮至5.4分，收在30.263元。

新台幣匯率連三日升值，終場收在30.263元，為近一年半新高。聯合報系資料照／記...
新台幣匯率連三日升值，終場收在30.263元，為近一年半新高。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
分享

新台幣台幣匯率

延伸閱讀

三大法人買超台股48.32億元

加碼投等債、新興債ETF 享債息、資本利得雙...

ETF最前線／美中協議邁步 留意陸股、黃豆布...

低基期金傳、面板股接棒 台股小漲12點收11...

相關新聞

台新愛的力量 今年獲獎團體創新高

2019-12-16 14:21

自然人董事制度 立委擔心叛變

2019-12-16 14:21

永豐金證產業投資論壇 齊讚5G

2019-12-16 14:21

台幣盤中升逾1.6角 前進30大關

2019-12-16 14:21

南山人壽代理董座面試 顧立雄：年紀不是問題

2019-12-16 12:46

郭正亮質疑聯徵中心六大雷池 踩了就借不到錢

2019-12-16 12:16

立委質疑以「利率」優惠捐款 八大行庫董座舉手否認

2019-12-16 11:53

自然人董事易叛變？顧立雄：以政府利益唯一考量需審酌

2019-12-16 10:25

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24

長照險怎買才對？退休前 先看這2樣準備好了沒

2019-12-16 09:00

台新公益基金 3455萬給165團體

2019-12-16 00:24

央行盯熱錢 料利率維持連14凍

2019-12-15 23:42

國銀拚放款業務 流血競爭

2019-12-15 23:34

聯貸市場退燒 兩因素

2019-12-15 23:33

合庫搶美元 推高利專案

2019-12-15 23:33

遠銀揮軍東協 設灘頭堡

2019-12-15 23:32

壽險大買債 銀行成受益者

2019-12-15 23:32

台新愛的力量 送暖165團體

2019-12-15 23:32

台壽號召 不老棒球大會師

2019-12-15 23:32

央行周四理監事會 三大看點

2019-12-15 23:28

央行貨幣政策工具…匯率撐場

2019-12-15 23:27

小資族也能存！美元定存只要3,000美元可享年息3%優惠

2019-12-15 14:46

央行理事：防熱錢流入房市 應維持穩定利率

2019-12-15 13:44

央行周四年終理監事會議 專家預測：利率連14凍

2019-12-15 13:44

定期定額+這一個動作 30年幫你多賺一倍

2019-12-15 13:03

錠嵂開發AI智能保單健診

2019-12-14 02:43

永豐、玉山銀推API服務

2019-12-14 02:43

法巴搶市 攻保障型商品

2019-12-14 02:43

輸銀拚新南向 三業務高成長

2019-12-14 02:43

輸銀資本額 上看320億元

2019-12-13 23:28

指享退．大樂活專欄／水缸理論投資 安享第二人生

2019-12-13 02:38
看更多

熱門文章

再批遠航事件 張顯耀爆幕後主導人是他

2019-12-15 21:14

市場傳出宏達電裁員 公司回應了

2019-12-16 15:19

長照險怎買才對？退休前 先看這2樣準備好了沒

2019-12-16 09:00

TV面板喊漲20% 雙虎出運

2019-12-16 00:08

遠航張綱維有3座靠山？邱毅：內幕揭開真是臭不可聞

2019-12-16 12:44

鴻海5G接單 看旺到明年

2019-12-16 00:03

年輕人薪水停滯信貸增11萬 王明鉅：真正噩夢還沒來

2019-12-16 11:41

民航局今審陳述書 林佳龍：未暫停營業是遠航一廂情願

2019-12-16 10:25

自行車雙雄 歐洲大擴產

2019-12-16 00:01

藍委連轟遠航債權風暴 顧立雄：當時金檢有兩大缺失

2019-12-16 11:08

國銀拚放款業務 流血競爭

2019-12-15 23:34

林佳龍重申不能通融…遠航復飛 暫無答案

2019-12-16 00:34

華航60年 創造未來航空運輸遠景

2019-12-16 03:12

手機廠多元布局 無線藍牙耳機成長最猛

2019-12-16 00:02

林佳龍：遠航停飛事實短期內不會改變

2019-12-16 12:56

遠航停飛 3天來受理旅客退票逾3萬筆

2019-12-15 22:05

迎接手機上市潮…小尺寸面板量價齊衝 將續旺

2019-12-16 00:05

香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

2019-12-16 14:12

宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

2019-12-16 15:26

手機廠攻新應用 供應鏈利多

2019-12-16 00:02

面板景氣回春 明基材、誠美材同步沾光

2019-12-16 00:05

央行周四理監事會 三大看點

2019-12-15 23:28

星宇航空啟動招募會員 首創「家庭帳戶」累積哩程

2019-12-16 13:47

郭正亮質疑聯徵中心六大雷池 踩了就借不到錢

2019-12-16 12:16

聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

2019-12-16 12:37

合庫低利借錢讓遠航還給安泰銀 立委質疑有無外力介入

2019-12-16 10:53

群創再槓惠科 提三件專利訴訟

2019-12-16 12:51

建物遭法拍 須報房地合一稅

2019-12-15 23:35

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24

合庫搶美元 推高利專案

2019-12-15 23:33

鴻海校園獵才 瞄準四領域

2019-12-16 00:02

遠航停飛爭議 林佳龍：將依法嚴格審查復飛與否

2019-12-15 20:34

名家觀點／鴻海調整跨境產能啟示錄

2019-12-15 23:02

南山人壽代理董座面試 顧立雄：年紀不是問題

2019-12-16 12:46

調查：金融業年終獎金2.4個月稱霸 廣告文教墊底

2019-12-16 13:32

台中市招商大會 提供254公頃土地供廠商運用

2019-12-16 10:58

聯貸市場退燒 兩因素

2019-12-15 23:33

故宮南院奇幻嘉年華開展 宏達電邀全球頂尖博物館參展

2019-12-16 09:28

壽險大買債 銀行成受益者

2019-12-15 23:32

黃國晃專訪／鮮活握祕密武器 營運喊衝

2019-12-15 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top