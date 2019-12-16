郭正亮質疑聯徵中心六大雷池 踩了就借不到錢

金管會即將建立「普惠金融指標」，立委郭正亮上午表示，聯徵中心目前有六大雷池，只要進了這些雷池，個人與企業借款就沒有機會。我們的聯微資料卡死銀行，加上對銀行及取代金融業的呆帳比限制太高，很多人信用評分不及格，造成他們根本沒有資格來貸款。他建議金管會要開放呆帳比的限制，才有機會擴大普惠金融。

一是進入聯徵中心查詢三次的紀錄就借不到錢。但不幸貸款的是第四家銀行，前面三家都去查聯徵資料，你就借不到錢；二是公司資本額不超過一千萬元；三、公司現有的營收不高；四、負責人報稅不高；五、公司負責人信用卡使用紀錄未超過一年 ；六、他沒辦法提供正式的收入證明。這些都是我們的聯微資料卡死銀行的部份。因此金管會若要推普惠金融指標，可及性、實用性跟品質外，還要加上信用評估的調整。

郭正亮表示，惠普金融最大重點在可及性，但重點不在大家能接觸得到，關鍵是信用評分結構怎麼定義的問題。很多人信用評分不及格，造成他們根本沒有資格來貸款。郭正亮說，研究查了一下歐美國家信用評分及我國聯徵中心的作法不同，希望金管會要推動普惠金融，首先應該降低對銀行呆帳比的要求，若沒有辦法改革就沒辦法擴大。

郭正亮舉例美國最大的網路借貸P2P公司之一的Lending Club，其在美國的占比是75%，2008年剛創業時呆帳率是14%，後逐年降低至現在4%，貸款金額高達12億元美金以上，若不需允許替代金融其呆帳比較高的彈性空間，在運作上將有問題，銀行要控管呆帳，就沒辦法貸款，這是結構上的問題。要嘛未來能否放寬呆帳比。，

無論是美國的Lending Club或英國最大的ZOPA，這些網路借貸P2P公司，都是一路走來呆帳比才慢慢降低，慢慢學到經驗，知道如何來處理。後來也都納入金融監管。

是否開放呆帳比？顧立雄回應，我國金融科技發展，銀行也開始推動不靠聯徵中心，例如凱基銀行與中華電信合作掉電信繳費紀錄來信用評估，大家慢慢在考量不要依賴聯徵中心。現在金融業或純網銀，會逐漸發展出用行為數據或人工智慧、大數據，現在已經有在發展。

但郭一亮說，若某一業務的呆帳率不允許提高，連試的空間都沒有。我國替代金融，企業P2P網貸在2016年總金額只有200萬美金，相於台幣6,000萬元，而美國光Lending Club一家就200億美金，等於6,000億元台幣。2016P2P個人只有4,200萬美金、企業只有200萬美金，加總不到台幣13億元，跟美國6,000億元台幣，因為若沒有給它個別業務彈性空間，它根本沒辦法處理。

顧立雄三點解釋，一是逾放比與呆帳率，目前銀行會依同業平均自我控管要求；二是微形貸款、信用貸款某種程度的寬容 也可以讓它們去試；三是像凱基銀行與中華電信沙盒模型、包括一銀等，試出來的違約率也比想像要來得低 。銀行局若有規範，也是從風險控管的角度。 民進黨立委郭正亮。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

郭正亮說，銀行授信有5P準則。即授信戶、資金用途 、還款來源、債權確保及授信展望，最後一項是整體經濟金融情勢對授信戶行業別的影響，及 企業未來的發展性加以分析衡量。 但銀行對這部份評估是遠遠不足，都在顧及怎麼還、債券如何擔保等前面四個P。

而聯徵中心所建置的資料，只拿得到繳款行為資料與負債的資料，包括存款、資產、教育程度與自有住宅、年資與年薪資料等，因此所建出來的授信模型都是最保守的模型。要擺脫聯徵中心的限制，應該要問有多少不符聯徵資料的借款被通過，其占比多少，要建立自己徵審的模型。