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立委質疑以「利率」優惠捐款 八大行庫董座舉手否認

2019-12-16 11:53攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

立法院財委會16日上午邀請財政部部長蘇建榮、金融監督管理委員會主委顧立雄及八大公股銀行董事長列席，就「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」備詢。立委費鴻泰質詢時，指八大公股銀行被行政院高層要求以「利率」優惠方式進行捐款，要求八大公股銀行董事長第一金融控股廖燦昌、台灣金融控股董事長呂桔誠、台灣土地銀行董事長黃伯川、兆豐金融控股董事長張兆順、華南金融控股董事長張雲鵬、合作金庫金融控股董事長雷仲達、台灣中小企銀董事長黃博怡、彰化銀行董事長凌忠嫄舉手，表示自己「沒有不樂之捐」。

八大公股銀行董事長第一金融控股廖燦昌(左起)、台灣金融控股董事長呂桔誠、台灣土地...
八大公股銀行董事長第一金融控股廖燦昌(左起)、台灣金融控股董事長呂桔誠、台灣土地銀行董事長黃伯川、兆豐金融控股董事長張兆順、華南金融控股董事長張雲鵬、合作金庫金融控股董事長雷仲達、台灣中小企銀董事長黃博怡、彰化銀行董事長凌忠嫄舉手，表示自己「沒有不樂之捐」。記者黃義書／攝影
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