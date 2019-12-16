賴士葆接獲陳情：捐贈政治獻金給綠營 就能調降利率

總統大選倒數計時中，立委賴士葆今（16）日於財委會上爆料，聽說行庫接到上級指示，對特定企業放款調降利率，而該公司會捐贈政治獻金給予綠色政治人物。財政部長蘇建榮回應說，我沒聽說，也沒指示。而八大公股銀行今日於備詢台上也表態，並沒有接到指示，調降利率。

賴士葆於財委會質詢問台銀董座呂桔誠與兆豐銀董座張兆順，銀行對客戶調降利率機制是統一的，還是個別，還是每天調整？呂桔誠表示，台銀基本上是整體性的，對於個別客戶的放款利率，每年都會做年度檢討。

至於是否為因客戶狀況，讓利率增減？呂桔誠說，有，但不多，是個案性的。張兆順則說，利率都是到期續約，可能會因為同業競爭有所調整，沒有到期的幾乎不會改變，就董事會的案子來看，幾乎沒有。

接著，賴士葆爆料，有接獲企業戶陳情，八大公股行庫接到上級指示，只要捐贈政治獻金給特定的綠色政治人物，就能調降放款利率。蘇建榮回應說，「至少我這邊沒有，且沒有聽說」。

八大公股行庫董座也舉手表明，「並沒有這樣要求客戶。」賴士葆指出，因為有銀行客戶來陳情，所以至今才恍然大悟，4月份時行政院長蘇貞昌為何會把手伸進公股行庫人事調動。

除此，賴士葆針對人事案提出疑問，有關遠航風暴，合作金庫做為最大的債權銀行，債權超過20億元，當時合庫放貸給遠航的時間點，正如現任一銀董事長廖燦昌於合庫擔任董座的時間，而當時廖燦昌是因為慶富案從合作金庫下台，如今又回鍋一銀董座，讓賴士葆直接於質詢台上質疑，「廖燦昌是風派，風往哪裡吹，人往哪裡倒。」廖燦昌則回應說，「我沒那麼厲害。」