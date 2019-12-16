藍委連轟遠航債權風暴 顧立雄：當時金檢有兩大缺失

遠航風暴持續延燒，最大債權銀行合作金庫也捲入風暴，藍營立委今（16）日於財委會上全面砲轟，質疑有外力介入。金管會主委顧立雄表示，當時金檢時發現合庫有兩大缺失，包括：關係人交易與貸後管理，不過，後來合庫有改善，接下來要看擔保品、債權保全的措施；同時強調，依照當時查證結果，並無涉及不法。

顧立雄說，當時有對合庫做檢查，因此合庫做改善，才將關係人情況降到最低，之後金管會會關心是否有盡到善良管理人責任，會密切持續督導良善債權確保處理

今天財委會上，包括立委賴士葆、曾銘宗、林德福等全面砲轟遠航債權。曾銘宗質疑，合庫根本沒有依據5P原則做核貸。其中，曾銘宗質疑，遠航當初從安泰銀轉貸至合作金庫，到合庫時的利率從8%降到剩3.5%，短短一年利率腰斬？

雷仲達說，當時轉到合庫，遠航已經重整完成，營收也穩定，而且債權有六成擔保品，來自淡水小坪頂的餘屋，當時遠航有委外鑑價，總值約50億元，但合庫自行派人鑑價，每坪約19.7億元，總價30億元。

雷仲達補充，當時是根據5P原則核貸，至今還本繳息都正常，且除了2017年外，其餘營收與稅前盈餘都為正，儘管當時鑑價總價為30億元，但合庫指借款24億元，且都有擔保品。

雷仲達說，民航局當時有發函指出，關切遠航的關係人交易問題，所以合庫做了兩次檢查，分別在2018年1月與5月，從2017年31億元，2018年降到1億元，之後就降到沒了。

未來如何處理？雷仲達說，上周五已經跟地方法院申請假扣押裁定，七天內就可查調保戶清冊，進行債權確保，同時，也有跟遠航拜會，若資金確實能進來，且順利，不希望走到拍賣抵押品階段。