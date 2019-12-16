親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新北環狀線年底開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快又省

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

藍委連轟遠航債權風暴 顧立雄：當時金檢有兩大缺失

2019-12-16 11:08經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

遠航風暴持續延燒，最大債權銀行合作金庫也捲入風暴，藍營立委今（16）日於財委會上全面砲轟，質疑有外力介入。金管會主委顧立雄表示，當時金檢時發現合庫有兩大缺失，包括：關係人交易與貸後管理，不過，後來合庫有改善，接下來要看擔保品、債權保全的措施；同時強調，依照當時查證結果，並無涉及不法。

顧立雄說，當時有對合庫做檢查，因此合庫做改善，才將關係人情況降到最低，之後金管會會關心是否有盡到善良管理人責任，會密切持續督導良善債權確保處理

今天財委會上，包括立委賴士葆、曾銘宗、林德福等全面砲轟遠航債權。曾銘宗質疑，合庫根本沒有依據5P原則做核貸。其中，曾銘宗質疑，遠航當初從安泰銀轉貸至合作金庫，到合庫時的利率從8%降到剩3.5%，短短一年利率腰斬？

雷仲達說，當時轉到合庫，遠航已經重整完成，營收也穩定，而且債權有六成擔保品，來自淡水小坪頂的餘屋，當時遠航有委外鑑價，總值約50億元，但合庫自行派人鑑價，每坪約19.7億元，總價30億元。

雷仲達補充，當時是根據5P原則核貸，至今還本繳息都正常，且除了2017年外，其餘營收與稅前盈餘都為正，儘管當時鑑價總價為30億元，但合庫指借款24億元，且都有擔保品。

雷仲達說，民航局當時有發函指出，關切遠航的關係人交易問題，所以合庫做了兩次檢查，分別在2018年1月與5月，從2017年31億元，2018年降到1億元，之後就降到沒了。

未來如何處理？雷仲達說，上周五已經跟地方法院申請假扣押裁定，七天內就可查調保戶清冊，進行債權確保，同時，也有跟遠航拜會，若資金確實能進來，且順利，不希望走到拍賣抵押品階段。

合庫遠航曾銘宗

延伸閱讀

合庫低利借錢讓遠航還給安泰銀 立委質疑有無外...

自然人董事易叛變？顧立雄：以政府利益唯一考量...

綠強闖反滲透法 藍批：小英口袋還有多少國安拼...

金管會擬借鏡IAIG 降保險業系統性風險

相關新聞

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24

自然人董事易叛變？顧立雄：以政府利益唯一考量需審酌

2019-12-16 10:25

台新公益基金 3455萬給165團體

2019-12-16 00:24

央行盯熱錢 料利率維持連14凍

2019-12-15 23:42

國銀拚放款業務 流血競爭

2019-12-15 23:34

聯貸市場退燒 兩因素

2019-12-15 23:33

合庫搶美元 推高利專案

2019-12-15 23:33

遠銀揮軍東協 設灘頭堡

2019-12-15 23:32

壽險大買債 銀行成受益者

2019-12-15 23:32

台新愛的力量 送暖165團體

2019-12-15 23:32

台壽號召 不老棒球大會師

2019-12-15 23:32

央行周四理監事會 三大看點

2019-12-15 23:28

央行貨幣政策工具…匯率撐場

2019-12-15 23:27

小資族也能存！美元定存只要3,000美元可享年息3%優惠

2019-12-15 14:46

遇QE震撼教育 群益基金經理人李忠泰掌舵更穩健

2019-12-15 13:44

央行理事：防熱錢流入房市 應維持穩定利率

2019-12-15 13:44

央行周四年終理監事會議 專家預測：利率連14凍

2019-12-15 13:44

定期定額+這一個動作 30年幫你多賺一倍

2019-12-15 13:03

錠嵂開發AI智能保單健診

2019-12-14 02:43

永豐、玉山銀推API服務

2019-12-14 02:43

法巴搶市 攻保障型商品

2019-12-14 02:43

輸銀拚新南向 三業務高成長

2019-12-14 02:43

輸銀資本額 上看320億元

2019-12-13 23:28

指享退．大樂活專欄／水缸理論投資 安享第二人生

2019-12-13 02:38
看更多

熱門文章

再批遠航事件 張顯耀爆幕後主導人是他

2019-12-15 21:14

小資族也能存！美元定存只要3,000美元可享年息3%優惠

2019-12-15 14:46

遠航不樂見？同業等著搶兩塊大餅

2019-12-15 13:44

定期定額+這一個動作 30年幫你多賺一倍

2019-12-15 13:03

TV面板喊漲20% 雙虎出運

2019-12-16 00:08

長照險怎買才對？退休前 先看這2樣準備好了沒

2019-12-16 09:00

鴻海5G接單 看旺到明年

2019-12-16 00:03

遠航申請復飛 前交長：要有全面廢照的最壞打算

2019-12-15 16:27

老婆一句話 家登董事長邱銘乾跨入半導體

2019-12-15 13:44

荷包要瘦了！明起油價每公升漲0.4元

2019-12-15 12:12

台灣生技醫療經濟貢獻低於ICT產業 柯文哲：很奇怪

2019-12-15 15:09

林佳龍重申不能通融…遠航復飛 暫無答案

2019-12-16 00:34

華航60年 創造未來航空運輸遠景

2019-12-16 03:12

國銀拚放款業務 流血競爭

2019-12-15 23:34

反空汙遊行 經濟部：台電和中鋼都有具體空汙改善措施

2019-12-15 17:30

遠航停飛 3天來受理旅客退票逾3萬筆

2019-12-15 22:05

自行車雙雄 歐洲大擴產

2019-12-16 00:01

手機廠多元布局 無線藍牙耳機成長最猛

2019-12-16 00:02

迎接手機上市潮…小尺寸面板量價齊衝 將續旺

2019-12-16 00:05

央行周四理監事會 三大看點

2019-12-15 23:28

民航局明審遠航陳述書 復飛與否「不會有答案」

2019-12-15 12:42

手機廠攻新應用 供應鏈利多

2019-12-16 00:02

面板景氣回春 明基材、誠美材同步沾光

2019-12-16 00:05

遠航停飛爭議 林佳龍：將依法嚴格審查復飛與否

2019-12-15 20:34

高雄反空污 台電：興達電廠20年已減排85%

2019-12-15 15:52

聯貸市場退燒 兩因素

2019-12-15 23:33

5G競標白熱化第5天將登場 估本週結果出爐

2019-12-15 16:56

建物遭法拍 須報房地合一稅

2019-12-15 23:35

鴻海校園獵才 瞄準四領域

2019-12-16 00:02

合庫搶美元 推高利專案

2019-12-15 23:33

壽險大買債 銀行成受益者

2019-12-15 23:32

遠航提陳述書 林佳龍：不代表得到民航局背書

2019-12-15 11:48

中油宣布 明起國內汽、柴油價格各調漲0.4元

2019-12-15 12:32

名家觀點／鴻海調整跨境產能啟示錄

2019-12-15 23:02

行動支付拚生態系 街口執行長：夥伴夠強最重要

2019-12-15 16:57

創業家總經理廖家欣脫離舒適圈 砍薪也要冒險

2019-12-15 13:44

營業秘密法修正 添偵查保密令…朝野協商

2019-12-15 23:37

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24

蘋果三星訂單助攻 外資調高晶圓代工廠目標價

2019-12-15 14:47

鴻海集團加持 奈捷生技2020年進駐德國默克創新中心

2019-12-15 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top