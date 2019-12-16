合庫低利借錢讓遠航還給安泰銀 立委質疑有無外力介入

遠東航空爆發財務危機，立法委員曾銘宗今天在立法院財委會表示，遠航原本跟安泰銀行貸款21億元，利率為8%，但是在2016年7月5日轉向合庫貸款24.5億元，而且利率只有3.5%，質疑合庫是否有經過5P授信原則？

曾銘宗問，遠航跟合庫借款目的為何？合庫董事長雷仲達表示，目的是還款安泰銀行，安泰銀行借款給遠航時，遠航還在重整過程，合庫借款給遠航時，他已經重整完成，而且有營收。

曾銘宗又問，遠航轉向合庫貸款之後，一年可省利息1.1億元，擔保品是淡水小坪頂的餘屋 ，到底這些擔保品評估價值多少？雷仲達表示，遠航自己提供的鑑價報告是50億元，但合庫自己評估出來約29億元，每坪19.7萬元。

曾銘宗說，小坪頂的餘屋在淡水山上，交通不便，而且是舊的餘屋，讓人質疑合庫是否符合5P授信原則，並質疑究竟是否有外力介入？況且交通部民航局將會計師查核意見移請合作金庫處理，會計師的意見是「繼續經營有疑慮」，但合庫為何沒有處理？有無善盡善良管理人義務？

雷仲達表示，上周五合庫已經向地方法院申請假扣押裁定，假扣押裁定下來之後可申請假扣押抵押品拍賣，做保全動作，上周五下午合庫也派人去遠航了解狀況，遠航希望能繼續經營下去，如真有資金進來（遠航）最好，合庫也不希望走到抵押品拍賣的地步。