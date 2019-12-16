自然人董事易叛變？顧立雄：以政府利益唯一考量需審酌

立法院今（16）日召開財政委員會，討論「自然人董事制度對公股行庫管理的影響與因應」，立委擔心自然人董事制度上路，是否影響彰銀、合庫明年改選結果，也擔心自然人董事，不像公股法人代表一樣服從政府決策恐有叛變之虞。

金管會主委顧立雄回應，相信自然人董事跟獨董都會本於專業來執行業務，到底是不是以大股東（政府財政部）利益為唯一考量，是值得審酌的。至於官股派任的自然人法人酬勞及稅負可透過雙方約定合約方式，最後酬金還是可以歸給政府。

金管會2018年修訂金控銀行負責人條件準則，規定今年7月1日起實施自然人專業董事制度，資產總額達新台幣1兆元以上，董事在5人以下者，應有3人；人數超過5人，每增加3人就應再增加1人，其設有常務董事者，應該3人以上具備專業資格，但董事全體人數超過13人者，可以為5人。

彰銀、合庫金明年改選，合庫金在官方有股權絕對優勢下較無疑慮，但彰銀因財政部為首的公股陣營、台新金這兩派陣營，不僅股東持股實力差距不大、又展開加碼大戰、激烈競爭，金管會推動自然人董事門檻限制，依此規定，包括彰化銀行、合庫金控，自然人的專業董事席次分別需要4席董事與5席，屆時如何認定「過半席次」、主導權歸屬，恐影響改選結果，今早成為立委質詢的重點。

立委吳秉睿上午對泛公股銀行實施自然人董事提出三點問題，一是若實施然人董事制，公股行庫用法人代表，若不服從背出大股東政府的指令，可以撤換代表。但未來若自然人董事，大股東恐怕不好撤換？二是自然人董事領的董監酬勞可以歸給政府嗎？問題三是薪酬稅金又要怎麼算？

金管會主委顧立雄回答表示，第一點，金管會推動自然人董事制度，是在匡正民營銀行大股東背後指導董事執行業務的問題，才會有自然人董事的概念，若以純公股銀來看，若是100%公股的台銀、土銀無此問題，但若泛公股銀行的話，財政部也只是其中一個大股東，並不是唯一的一個，結構上本質上跟民營銀行沒有出入。

在此部份，金管會立場認為，每個董事都要本於專業執行業務，考慮股東利益、員工利益及債權人利益，甚至是新修訂公司法對於善盡企業責任的考慮。因此顧立雄說，公股銀行董事派任，到底是不是以大股東（政府財政部）利益為唯一考量，是值得審酌的，相信每個法人董事或代表、自然人或獨董，選出來都要本於董事專業來執行。

現形不是說沒有自然人董事問題，已經有自然董事情形下，現行大部份金控銀行規定席次是三至幾席，是有彈性，不需修章即可增加獨立董事，選舉提名與投票都有既有規範，審計委員會內也有獨立董事，挑其中的三席，亦即用獨董涵括自然人董事，在現行很多公司運作上都是如此，沒有一定產生，為了特別銀行要特別思索該如何做的問題，至於財政部提名時，若章程可以範圍下，增加獨立董事提名是可能的考量。

至於酬勞部份，若要歸餄財政部的，提名時可透過約定方式，雙方圈定一個提名合約關係，同意把酬勞歸給財政部，這些都是可以運作的。將其酬勞全數歸給財政部，他本人沒有實質所得情形，產生稅負可歸給財政部來負擔，很多民間公司都有類似安排。若財部認為不宜，以過去也有提名獨董的方式，涵蓋現在純粹彰銀的問題，只有一席獨董差額的話，透過增加一席董事也是可以來運用。

吳秉睿說，過去有些政府的基金會，派任的自然人法人代表不跟政府決議走，最後發生打官司的狀況，擔心官股派自然人董事無法服從的問題，顧立雄說，只要推獨董制，都會有此問題，因為所有獨董都是自然人當選，也會跟原來支持大股東想法意見不一致的情況，金融業因強調專業，因此有專業董事的考量，與獨董考量是一致的。