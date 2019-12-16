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賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

立法委員賴士葆今天上午在立法院財委會爆料，有公股行庫對貸款客戶表示 ，只要客戶對某些綠營候選人捐款，就可以調降貸款利率，但是八大公股董事長否認。

賴士葆在財委會質詢時問台銀董事長呂桔誠和兆豐銀行董事長張兆順，銀行對客戶調降利率機制是統一的，或是個別，還是每天調整？呂桔誠表示，台銀基本上利率水準上下是整體性的，個別客戶放款利率每年都會做年度檢討。

賴士葆又問，會不會一段時間因為客戶狀況讓利率增減？呂桔誠說「有，但不多，是個案性的」。

張兆順則說，利率都是到期續約，可能會因為同業競爭有所調整，沒有到期的幾乎不會改變，就董事會的案子來看，幾乎沒有。

賴士葆說，他接獲有人陳情，八大行庫接到上級指示，只要這家公司的政治獻金捐給某個綠色政治人物，就可以對這家客戶放款利率調降，而且他聽到的就有幾位。

蘇建榮說，「至少我這邊沒有，我也沒有聽說」。賴士葆又問八大公股董事長，沒有這樣要求客戶的請舉手，八大公股董事長都舉手（顯示沒有）。

賴士葆說，因為有銀行客戶來跟他告狀，只要給某特定綠營政治人物政治獻金利率就會降低，他現在才恍然大悟，為何行政院長蘇貞昌會把手伸進泛公股行庫董總人事調動。

立法委員賴士葆今天上午在立法院財委會爆料，有公股行庫對貸款客戶表示 ，只要客戶對...
立法委員賴士葆今天上午在立法院財委會爆料，有公股行庫對貸款客戶表示 ，只要客戶對某些綠營候選人捐款，就可以調降貸款利率，但是八大公股董事長否認。記者楊正海／攝影
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賴士葆兆豐銀行公股行庫

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