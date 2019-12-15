不老棒球聯盟大會師 台壽促熱血爺奶揮棒、投球

中國信託金控旗下子公司台灣人壽長期關注高齡健康促進，為鼓勵長輩維持運動習慣，不僅持續投入公益資源，更付諸實際行動，與弘道老人福利基金會共同推動不老棒球，並聯手於今（15）日在台中文中十球場舉辦全台不老棒球聯盟大會師暨頒獎典禮。

九年前，患有失智症、年輕時曾是校隊一壘手的羅爺爺說出：「我想打棒球」的心願，於是弘道老人福利基金會為他辦了一場棒球比賽，幫他圓夢，且在比賽過程中，長輩所投入的熱情與活力展現，促成現在的不老棒球聯盟，讓越來越多長輩加入，到今年12月止，已有16支球隊、562位球員登錄，除了平均年齡高達63歲，總歲數有35,515歲之多。

其中，80歲以上就有13位，最高齡則是89歲；不老棒球是少數能讓一群長輩共同參加的競技球類運動，兼具不管是維持健康身體、運動習慣、保持社交互動生活、培養團體合作等優點的運動。

實際上，有很多長輩在退休前，因為忙於工作而身體出狀況，三高或慢性病上身，在加入球隊後，除了和球隊定期練球，也會養成自主運動鍛練的習慣，慢慢恢復健康，減緩年齡漸長所衍生的問題。

此外，更有長輩因此一圓他的夢想，像是71歲林瑞慶爺爺，年輕時在電視上看到少棒拿到世界冠軍，就留下深刻的印象，但雖然很喜愛棒球，卻一直無緣接觸，直到退休後，某天在球場慢跑運動時，經里長引薦加入了四民牛不老棒球隊，才終於一償宿願。性格樂觀開朗，做事積極認真的他，帶著圓夢的態度全心投入球隊練習，練球幾乎是不缺席的，投、打、守都表現穩健優異，即使身為球隊當中最高齡的長輩，照樣與年輕球員共同搬運球具、整理場地，更會經常鼓勵其他隊員，而如此認真與熱愛棒球的心，也榮獲不老棒球最佳精神獎，由台灣人壽行政管理處處長周進展頒獎，鼓勵所有爺奶在球場上能打出人生下半場的精彩全壘打。

今日活動台灣人壽還特別邀請到中信兄弟球員陳柏豪，以及台灣人壽吉祥物阿龍、弘道老人福利基金會董事長王乃弘一起開球，揭開大會師序幕並一起進行交流賽，陪伴長輩實現不老棒球夢，展現不老精神。