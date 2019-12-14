元大志工連五年送大禮包 與1,538名學子提前過耶誕

元大金控與元大文教基金會連續5年在台中舉辦「元大幸福日」活動，今（14）日邀請苗栗、台中、彰化、南投、雲林等縣市8個社福單位，超過400名偏鄉、弱勢學童及熱血志工，提前在亞洲大學歡慶聖誕節。

這次參與幸福日的72位元大志工，其中16人是新加入的生力軍，另外還有4人一連4年到亞洲大學追逐幸福；更有17人自掏腰包支付交通費用，從台北特地南下，只為了在公益這條路上，付出一己之力，把幸福分享給更需要的孩童。

曾有元大志工如此分享：「財富要傳承，公益也要傳承」，秉持著相同的信念，元大集團員工在工作之餘，也利用假日時間積極參與集團舉辦的公益活動，8年來累計1,323位元大員工，熱情投入「元大幸福日」服務行列。

公益夥伴亞洲大學此次有80位學生志工支援，發揮各社團特色，規劃多面向寓教於樂的團康活動；另外此次159位志工中，其中5人是曾接受「元大輔大夢想起飛」獎助的「元大寶寶」加入志工行列，年輕學子共同為公益付出，讓幸福持續傳承。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，小朋友到了美麗的亞洲大學校園，可以和志工哥哥姐姐一起同樂，也可以學到課堂外的知識，元大和亞大的志工一起陪伴，帶給所有孩子們大大的幸福。

跟著志工哥哥姊姊學習美姿美儀，透過互動遊戲認識理財觀念，不少孩童從剛抵達活動現場的羞澀，逐漸彼此熟悉，最後敞開心房與志工互動，透過一關又一關的活動關卡，小朋友在感受社會溫暖之餘，也拓展視野。

此次透過中部縣市教育局、社會局，及基金會長期合作公益夥伴輔大台灣偏鄉教育關懷與家扶中心推薦，邀請苗栗縣福興武術國小、台中多福教育關懷協會、台中中華漢翔百元扶幼協會、彰化土庫國小、彰化東港社區發展協會、雲林家扶中心、雲林頂湖國小及南投東埔國小共219位孩童齊聚一堂。

受邀團體中，不乏多個「迷你小學」，距離最遠的是位於南投信義鄉玉山腳下的東埔國小，雖位處偏鄉，但投入的教育熱誠並沒有因此打折，這次由校長朱懿幰帶著全體學生一同參加元大幸福日。

另位於彰化最南端的土庫國小，在全校39人的努力推動下，每位學生平均一年閱讀200本書，更一舉獲得閱讀磐石學校獎，就因為校長謝秀華相信「只要有心、沒有距離」。

輔大台灣偏鄉教育關懷中心副主任朱珈儒也表示，非常感謝元大金控與元大文教基金會一年在北、中、南舉辦三場「元大幸福日」活動，讓更多偏鄉學童被看見，也很感謝所有的志工，今天就像聖誕老人一樣，把喜悅與幸福分享給現場孩子。

元大文教基金會成立17年來，在用心持續地灌溉下，犁出一畝公益良田，始終堅持「公益」與「實踐」理念，幫助他人實現夢想、向幸福目標前進。

「元大幸福日」公益慈善活動共舉辦過17場次，全台超過4,500名學童受惠，在中台灣受惠孩童人數高達1,538人。