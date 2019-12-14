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痛！台灣年輕人消費信貸七年來平均每人增11萬元

2019-12-14 16:17經濟日報 記者葉憶如／即時報導

勞動部統計六年來新鮮人薪水平均每年只多345元，但據聯徵中心最新統計，30歲以下...
勞動部統計六年來新鮮人薪水平均每年只多345元，但據聯徵中心最新統計，30歲以下年輕人消費信貸金額從每人借貸24萬元提高至35餘萬元，增幅更高達45%。 示意圖／ingimage
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台灣薪水停滯，勞動部統計六年來新鮮人薪水平均每年只多345元，但據聯徵中心最新統計，近年來30歲以下年輕人消費信貸金額大增，七年來平均每人增加11萬元，從每人借貸24萬元提高至35餘萬元，增幅更高達45%。

年輕人借貸情況日益嚴重，已經引發立委留意。立委賴世葆多次在立法院質詢時提醒金管會要留意此現象，以防現金卡風暴重演。而立委江永昌也直指年輕人近來瘋賺無卡分期的佣金，最後卻淪詐騙集團的工具，要金管會管一管，也顯示年輕人資金需求緊俏。

據聯徵中心資料顯示，截至2019年7月為止，30歲以下曾辦理個人貸款的人數為22.26萬人，較2012年7月時前減少13%，主要受少子化影響；但是貸款金額不減反增，目前餘額為614億元，卻較七年前的461億元增加33%。

若從今年新增個人信貸角度來看，2019年前七月30歲以下新增個人消費貸款的人數是7.18萬人，雖較七年前同期減少近二成，但短短七個月新增金額257.56億元，平均每人貸款35.86萬元，卻較七年前同期平均每人只借24.71萬元，增加11萬元與45%。

相較於年輕人的實質薪資增加遲緩，但近年物價卻年年高漲，生活愈來愈不容易，年輕人的資金需求自然愈來愈高，表現在個人平均消費信貸金額，自然是顯著攀升。

而同時聯徵中心也公布30歲以下年輕人個人信貸的貸款利率，今年7月平均數為6.64%，甚至高於七年前的平均利率5.46%。在所有年齡級距中也是最高的，甚至比60歲以上的銀髮族辦個人信貸的借貸利率4.7%，足足高出1.94%。年輕人薪資低卻需負擔更高利息，主要即是信用條件與相關資訊不足，讓傳統銀行不太敢貸，但更易造成生活狀況的惡性循環。

全國最大貸款比價平台 AlphaLoan 共同創辦人林建宏日前表示，統計目前已超過 25 萬該平台會員的年齡分布，近 80% 在 30 歲 以下，其中約 30% 是從未與銀行往來的的「信用小白」，這群龐大的數位原生世代除了習慣使用手機進行貸款比價外，更樂於嘗試創新服務。

因此純網銀明年上路，要爭取年輕新客戶，近來傳統的數位銀行為迎戰，也頻頻推出各種突破傳統思維，不只看薪資水準的新型態房貸或信貸，如北富銀的「Y世代蛋黃貸」，而且也發展出5分鐘超快速核貸、彈性還款的行動個人借貸，如國泰世華銀的「Free’s貸」與「彈力貸」等等，主要即反應我國年輕人借貸金額急增的需求，反成一大商機。

薪資金管會

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