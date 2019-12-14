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台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

影／遠航要求復飛 林佳龍：復飛非常困難

泰山職業訓練場「網路架設實務應用班」 開放報名

2019-12-14 12:45經濟日報 記者陳素玲／即時報導

勞動力發展署北分署各職業訓練場結訓的學員，近年在業界有不錯的口碑，也是業界搶手人才，分署長林仁昭表示，「泰山職業訓練場」109年度「網路架設實務應用班」即日起開放報名，歡迎失（待）業民眾逕上「台灣就業通」（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）職訓課程專區報名

26歲的秦芝儀大學畢業後在補習班擔任班導師，雖然工作穩定但卻覺得缺乏挑戰，抱著學習第二專長轉換跑道的念頭，她毅然辭職報名勞動力發展署北分署「泰山職業訓練場」開辦的「網路工程師實務應用」課程。

芝儀大學念的是特殊教育，網路資訊對她來說是全新的領域，憑著一股熱忱，在為期半年920小時的培訓課程中，逐步學習基礎的電腦概論、硬體維修、網路規劃與管理，到進階的Windows伺服器、Linux建置與管理、雲端伺服器VMware建置與管理等，並在結訓前考取了「網路架設乙級技術士」及「思科Cisco CCNA（思科認證網絡工程師）」2張證照，從原來的資訊門外漢，蛻變成駕輕就熟的硬體維修與網路規劃管理工程師。

結訓後，芝儀順利進入台灣資訊服務產業龍頭「精誠資訊」擔任工程師，薪水從原先補教導師的25K躍升到35K，在公司穩紮穩打累積一年半的工作經驗後，觀察到金融服務資訊化程度迅速攀升，於是轉戰金融業，由於擁有服務業的經歷及資訊長才，不但迅速獲得錄用，薪資待遇更提高到40K。

芝儀說：「我由衷感謝『泰山職業訓練場』的培訓，有優秀的師資和資源，才能造就在跨領域工作中都能得心應手的我！」

有興趣民眾可洽北分署自辦訓練科(02)8995-6399#1257、泰山職訓場(02)2901-8274#2527、2530。

工程師泰山思科

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