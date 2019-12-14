土洋大戰 台幣爆量走升

國際匯市利多齊聚，外資昨（13）日估計淨匯入8億美元，激勵新台幣匯率盤中狂升2.51角、最高升抵30.155元；不過午後匯市氣氛丕變，投信美元買單湧入，抵銷外資匯入力道，新台幣升值金額縮至8.9分後，以30.317元收盤，創近一年半新高；而外資熱錢與國內投信的「土洋大戰」，使匯市總成交量飆上22.4億美元，為逾四個月最大。

熱錢連兩日瘋狂湧入，累計匯入金額達16億美元，新台幣匯率昨日盤中如搭直升機，瞬間突破30.4、30.3、30.2元，最高漲至30.155元，匯銀主管認為，若外資不改匯入基調，新台幣匯率今年底前有機會挑戰30元整數大關、重返「29」字頭。

亞洲股匯市昨日全面大漲，關鍵在於美中貿易談判出現重大進展，市場消息指出，美中第一階段貿易協議已獲美國總統川普首肯，原訂本月15日對中國貨品加徵新一輪關稅得以暫免。另外，英國保守黨預料將贏得大選，並獲得下議院多數席位，激勵英鎊激升，同樣成為帶動亞洲股匯市上漲的主因。

匯銀主管指出，匯市昨日走勢詭譎，早上在熱錢瘋狂匯入下，新台幣匯率強升，一度攻上30.1元價位，沒想到下午，中央銀行允許投信業者匯出的美元買盤入場，且買盤來得又快又急，抵銷掉外資早盤強勁的匯入力道，新台幣匯率也由最多升值2.51角，縮至8.9分後報收。

即使如此，匯銀主管研判，新台幣匯率短期內還是以升值機率較高，若外資下周不改匯入基調，新台幣匯率有機會挑戰30元整數大關、重返「29」字頭。匯銀主管預估，新台幣匯率下周震盪區間為30~30.4元。

銀行主管分析，雖然新台幣匯率有機會挑戰30元大關，但是否能順利突破，端看國際消息面、熱錢動向，以及央行態度而定，且時序進入年底，考慮出口商年報作帳，升值空間可能受限，近期可以分批進場買美元。