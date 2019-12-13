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中國信託音樂饗宴 悠揚樂曲溫暖午後南港

2019-12-13 20:05經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

中國信託商業銀行長期致力推動藝文活動，豐富生活文化底蘊，今（13）日中午於中國信託金融園區A棟一樓舉辦「中國信託音樂饗宴」，邀請美國茱莉亞音樂學院Mitzi Foundation獎學金得主鋼琴演奏家Evan Shinners與女高音聲樂家Libby Sokolowski擔綱演出。

中國信託銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、中國信託創業投資董事長王志剛、中國信託金控風險長鄭泰克、台灣彩券公司總經理蔡國基、台灣人壽總經理莊中慶、中國信託投信總經理張浴澤，以及中國信託金控創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧女士親自出席欣賞，與現場近200位的中國信託同仁及民眾，一同沉浸在悠揚樂聲中，享受午後悠閒時光。

第九度來台參與演出的鋼琴演奏家Evan Shinners畢業於茱莉亞音樂學院，擅長鋼琴與大鍵琴演奏，並以詮釋傳統巴赫(Bach)樂曲見長，在美國紐約曼哈頓第56大街和百老匯大街分別開設「Bach Store」，身兼創辦人及董事，他曾經37天不間斷、每日演奏五小時巴赫的作品，今年為聽眾帶來法國巴洛克作曲家路易‧庫普蘭(Louis Couperin)的《無小節線的前奏曲》，展現優美而流暢的琴聲，感動全場聽眾。

首度參與「中國信託音樂饗宴」演出的女高音聲樂家Libby Sokolowski，是2019年至2020年Mitzi Foundation獎學金得主，她曾在紐約哈德遜山谷演出許多知名音樂劇作品。這次特別演唱約翰‧牛頓讚美詩集《奧爾尼讚美詩》中的「奇異恩典」、普契尼歌劇《波希米亞人》的「當我走在大街上」等名曲，更特別為台灣聽眾準備兩首膾炙人口的中文歌曲「月亮代表我的心」與「茉莉花」，以獨特美聲唱腔與精湛演藝技巧，讓現場觀眾如癡如醉，徜徉優美聲樂世界中。

中信金控創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧女士愛好音樂，長期為音樂付出，為了幫助深具潛力、卻因財力問題而無法鑽研音樂之路的學子，1993年起出資成立Mitzi Foundation，每年從美國茱莉亞音樂學院遴選傑出優秀的音樂學子，提供獎學金，至今許多得獎者已是國際樂壇上備受矚目的音樂家，為當代古典及現代音樂做出貢獻。

中信銀行副董事長詹庭禎(左起)、中信投信總經理張浴澤、台灣彩券董事長薛香川、台灣...
中信銀行副董事長詹庭禎(左起)、中信投信總經理張浴澤、台灣彩券董事長薛香川、台灣人壽總經理莊中慶、中信創投董事長王志剛、中信金控創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧女士、Evan Shinners、Libby Sokolowski、台灣彩券總經理蔡國基、中信銀行董事長利明献、中信銀行法金暨國際事業執行長黃毅、中信金控主任秘書卓長興。中信銀行/提供
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