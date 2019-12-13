南山新代理董座陳棠 跟過李國鼎、敢跟財政部長拍桌子

南山人壽代理董座尹崇堯二次面試未過關，今（13）日董事會迅速通過新任代理董事長，找來85歲的陳棠擔任，他早年跟隨台灣科技教父李國鼎，對國土規劃及使用有精闢之見解與豐富經驗，並曾在台灣土地銀行服務長達四十餘年，擔任總經理及董事長等重要職務，與國內不動產界發展習習相關，是少數能橫跨金融與不動產業受人敬重的專家，也與營建起家的潤泰集團結識，南山人壽近年來投入不少不動產投資，10月更大手筆花159.81億元標下信義行政中心地上權，引發保險局關注，預料陳棠加入南山人壽，將很有機會可大展其專業拳腳。

加上陳棠過去最為人津津樂道是他在台灣人壽任總經理任職期間，曾為不合理法令，與當時的財政部長林振國拍桌子，令各家保險公司印象深刻時他當台開董事長時，也順利切割信託部門，讓台開順利轉型為專營土地開發的營建股，2009年日盛陳國和家族退出時，陳棠代表日方新生銀行擔任新董座，他在多家公司任董事長時也多次大膽使用創意的金融工具完成多起指標個案，資歷完整，經營決策上亦頗見魄力。

保險業近來對於不動產投資甚多，南山人壽也不遑多讓，2012年標下世貿二館地上權打造「台北南山廣場」，耗時五年斥資逾500億元，於2018年6月11日落成開幕，除了是台北僅次於台北101以外的第二高摩天大樓外，每坪月租金傳聞超過5000元，亦是國內商辦第一高水準。今年11月20日又宣布砸下159.81億元標下「信義行政中心地上權」，未來打算興建商辦大樓，與空橋相連台北南山廣場，共同打造台北最優質的辦公園區。

南山人壽2018年租金收入26.67億元，一年增逾7億元，居各壽險之冠，公司主管表示，成長主要來自南山廣場租金收入的挹注。南山人壽截至2019年第3季止累計租金收入達29億元，相較去年成長98%，預期2019全年租金收入可達新台幣40億元。