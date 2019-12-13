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不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

南山人壽新代理董座 找出高齡85歲老將陳棠接任

2019-12-13 18:55經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會昨（12）日才宣布南山人壽前代理董事長尹崇堯二次面試未過，今（13）日南山人壽緊急召開董事會通過最新人選！找出前南山產險董事長、高齡85歲的老將陳棠接任，他曾任職包括日盛金、土銀等董事長職務及台灣人壽總座，保險與金融專業資歷完整。

南山人壽公司晚間輸入公開資訊觀測站公告，董事尹崇堯自2019年12月13日起請辭代理董事長。公司今日（12月13日）召開第40屆第10次董事會決議，自2019年12月13日起，於杜英宗董事長停止執行職務期間，由陳棠董事代理董事長職務。

陳棠是南山人壽現任董事，高齡85歲，台灣省立農學院森林系畢業，現任財團法人康寧醫院董事、如興(股)公司、漢來美食(股)公司獨立董事、中國建築經理股份有限公司董事、南山人壽保險股份有限公司董事及南山產物保險(股)公司董事長，亦曾任日盛金控董事長、台灣土地銀行董事長、台灣土地開發信託公司董事長、台灣人壽保險股份有限公司總經理，保險業資歷完整。

南山人壽因境界系統出包遭金管會重罰，前董事長杜英宗遭停職2年，原本董座遺缺擬推大股東尹衍樑之子尹崇堯接棒，但經過金管會兩次面試後，公布審查結果，認為尹崇堯就擔任代理董事長一職而言，在保險專業能力及保險業經營經驗方面，仍有待進一步的歷練提升及累積經驗，經綜合評量，決定應予緩議，並請南山人壽重新考量代理董事長人選。南山人壽今天迅速通過新的人選，找出保險業老將，以符合金管會的要求。不過新人選同樣要再經過金管會審查合適度，並且也要經過面試。

保險局統計，截至9月底止，南山人壽總保戶數高達623萬，有效主附約保單有1430萬張。南山人壽2019年累計1至11月自結獲利約達新台幣375億，較去年大幅成長41%，仍維持市場領先。

圖為南山人壽公司位於台北市莊敬路的總部。 圖／聯合報系資料照片
圖為南山人壽公司位於台北市莊敬路的總部。 圖／聯合報系資料照片
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台灣人壽保險南山人壽金管會

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