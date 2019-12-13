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不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

南山人壽公告新代理董座 前日盛金董座陳棠出任

2019-12-13 18:15聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

南山人壽大股東尹衍樑的獨子尹崇堯當代理董事長昨遭金管會駁回後，南山人壽今重訊公告，由前日盛金董座陳棠出任，將由金管會再次審核。

陳棠曾任日盛金董事長、土銀董事長、台開董事長，也擔任過台壽總經理，不管在保險、銀行業都資歷豐富，但他年事已高，據悉他今年已85歲。

南山人壽。本報資料照片
南山人壽。本報資料照片
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金管會南山人壽尹衍樑

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