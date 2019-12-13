街口支付跨足通訊軟體產品 邀韓星潤娥代言Jello

街口跨足通訊軟體市場，推出產品Jello，並邀請亞洲人氣女星潤娥做品牌代言。Jello強調，提供使用者體驗，簡約且多功能、貼心、有趣的設計，解決現有通訊軟體使用上的痛點，以訊息倒數計時消失傳秘密的功能，更受到年輕人的喜愛。Jello 主打傳訊、傳錢、傳秘密，也可連結街口支付，讓朋友間轉帳更方便。

街口執行長胡亦嘉表示，Jello的四大特點：1. 隱私、2. 貼心、3. 有趣、4. 無干擾。需事先經用戶同意加好友，才能開啟對話的機制，注重用戶隱私；語音訊息連續播放、無痕退群、和收回訊息等貼心的設計讓語音訊息更方便，且特殊的無痕模式，讓用戶不再需要顧慮許多尷尬情境；訊息倒數消失、自製貼圖、手繪貼圖等功能，替對話增添個性化與趣味性；無廣告、促銷推廣訊息、商家帳號等，讓用戶不再被無關的訊息干擾。

胡亦嘉也表示，未來街口支付APP將以支付、金融為主，Jello接棒街口生態中的轉帳功能，進入社交場景。而街口獨有的優勢是已經與所有銀行帳戶串聯好，用戶綁定銀行帳戶後，轉帳方便且無手續費，期待轉帳金額在Jello 12月推出後能更加倍成長。同時，呼應Jello未來向東南亞發展的決心，邀請潤娥擔任Jello品牌代言人。