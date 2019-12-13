台幣盤中狂升2.51角 理專忙問30守得住嗎？

新台幣後市，銀行主管表示，卡在年底作帳行情的壓力下，今年底以前升破30元整數關卡的希望不大。 本報系資料庫 分享 facebook

市場傳出第一階段中美貿易協議幾乎已經完成，台北股匯持續飆漲，台股今（13）日開盤大漲逾百點，新台幣更是一舉升破30.2元關卡，盤中一度觸及30.155兌1美元價位，狂升2.51角；終場收在30.317元兌1美元，升值8.9分。

匯銀人士指出，本周連續兩個消息重挫國際美元，先是美國聯準會（Fed）宣布貨幣政策按兵不動，並暗示在經濟穩健的情況下，2020年整年將按兵不動，再來就是市場傳出美國總統川普已批准與中國達成的第一階段貿易協議，得免對中國大陸實施原訂於12月15日生效的新關稅。

昨晚國際匯市就開始動起來了，也讓新台幣今天開盤跟進補漲；今天上午，主要亞幣對幣兌美元大升，韓元盤中觸及1169.59兌1美元價位，人民幣中間價來到7.0156元，較前一個交易日大升97基點；避險貨幣日圓褪色，回貶至109.56附近。

新台幣今天早盤以30.410元兌1美元，貶值0.4分開出；開盤小貶震盪之後，隨即展開勢如破竹的上攻力道，很快就站上30.1字頭，並且持續盤旋走高，盤中一度來到30.155元兌1美元，勁揚2.51角。

匯銀人士表示，因為擔心新台幣持續升值，海外NDF也是站在美元賣方，今天上午還可以看出「股市匯入款超明顯」。

匯銀人士指出，熱錢持續湧入，但是今天還有更多的理專受客戶委託前來詢問，美元現在可以買了嗎？從今天的盤中交易可以看出，外資的大單匯入款持續，但是在新台幣30.160元附近，已陸續出現美元低接買盤，不過仍未見到美元買盤大單敲進，研判今天是有散戶按耐不住，進場買美元。

至於新台幣後市，銀行主管表示，卡在年底作帳行情的壓力下，今年底以前升破30元整數關卡的希望不大；但是明年就很難說了，如果選後股市匯入款持續，新台幣守匯壓力就會很大。

至於現在是不是買美元的好時機？匯銀人士含蓄表示，如果是做短線，投資只在今年，現在的價位是可以分批敲進美元。