群益證耶誕送暖 邀南投偏鄉學童台中一日遊

群益金鼎證券對於公益未曾停下腳步，今年12月13日特別選在聖誕前夕，邀請南投縣秀峰小學全校師生進台中市區參訪道禾六藝文化館、科學博物館，除了帶領孩童增廣見聞，體驗城市的不同風貌外，王濬智董事長、賈中道總經理特地南下，特別扮演聖誕老人，送給每位小朋友耶誕閱讀好禮，讓現場小朋友欣喜若狂，感受群益滿滿的關懷。

南投縣秀峰小學位於偏遠山區，約多數的學生來自弱勢、清寒、隔代教養。耶誕節收禮物對城市的孩子看似平常，但對於偏鄉學校的孩子卻是可望不可及，而群益為了達成孩子小小心願，特別購買耶誕禮物，並由志工協助挑選及分装，用滿滿的文具用品，讓弱勢家庭的孩子們沉浸在歡樂的氣氛中，感受社會處處充滿著愛與關懷。

群益金鼎證券長期關懷偏鄉教育，善盡企業社會責任，上月更公開接受金彝獎表揚傑出社會責任獎，成為今年唯一榮獲此獎的企業。群益證長期致力提升偏鄉學童閱讀能力，今年已邁入連續第六年，也正式跨出大台北地區，為更多偏鄉兒童貢獻心力。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，我們的小小付出，能讓這些偏鄉小孩感受到滿滿的關懷，今天能陪著孩童提前慶祝耶誕節，是希望透過群益的參與，讓孩子們留下最歡樂童年，同時為下一代的教育盡一份力。學童能親自印證書本裡學習到的知識外，更能親身感受城市的文化洗禮，在耶誕前夕送給孩子得到屬於自己的禮物，讓每個孩子在身心層面上感受到關心及了解，增進自信及感恩的心。

今年捐贈範圍遍佈全台灣北中南共9所小學，9月時各分公司紛紛入校陪伴學童，視學校需求擔任志工，讓許多學校校長備感欣慰，並感謝群益的及時雨和全體群益同仁的努力。

秀峰小學校長梅文慧表示，學校學生多數缺乏靜態的閱讀活動，同時偏鄉的孩子也較缺乏成長的榜樣與對未來的想像，謝謝群益有志工入校陪伴及經費的贊助，這對我們而言真的是莫大的幫助，這次還帶我們來台中開啟孩子們的視野，秀峰國小由衷感謝。