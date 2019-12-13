附加豁免保費 為保險再買保險

台灣人愛買保險，但若因突發事故造成收入中斷，無法續繳保費，那原本規劃再多的保障可能都將戛然而止；保險專家建議，民眾在投保前應先了解自己投保的商品是否內含豁免保險費的設計或是否可附加豁免保險費附約，為保險規畫添加一份安心，讓自己的保障防護網更密實。

根據財團法人保險事業發展中心統計，台灣2018年壽險密度、即每人平均壽險保費支出為台幣14萬8865元，比2017年成長近3%，在全球名列前茅，投保率高達249.45%，顯示國人保險意識日臻成熟，但光是投保還不夠，仍須注意後續是否有能力讓保險持續下去。

遇保單條款特定事故 免支付續期應繳保費

「豁免保費」指的是當遭遇保單條款所約定之特定事故時，向保險公司提出證明，保險公司就會開始幫忙支付續期應繳保費，使保障持續有效。元大人壽表示「豁免保費」主要功能在於若發生突發事故，可轉移無法持續繳交保費的風險，適合附加於長年期繳費的商品。

元大人壽提醒，保障不但需考量經濟能力、意外或疾病等風險，更應避免顧此失彼，若檢視原本要投保的商品並無豁免保費，若有餘力建議還是要規劃豁免保費附約，讓家庭安全防護網更趨嚴密。

元大人壽指出，以現在市場上較受歡迎的美元保單為例，40歲一家之主張先生為自己規劃投保美元利率變動型增額終身壽險20年期，若附加豁免保險費附約，契約生效後，假設張先生遭遇疾病或傷害導致保單條款約定的1至8級失能，即可豁免主契約之各期應繳保險費，使主約保障持續有效，要注意的是，豁免保費後附，約效力即行終止。