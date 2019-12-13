顧立雄：接軌大型國際活躍保險集團IAIG共同監理框架

保險業又要接軌國際！繼IFRS17之後，金管會主委顧立雄今（13）日上午在財團法人保險發展中心舉行「2020經濟與保險發展論壇」致詞時表示，我國打算研議接軌「大型國際活躍性保險集團」IAIG共同監理框架，以提升因應重大風險的資本防禦能力。

保發中心今年論壇特別邀請IAIS秘書長Jonathan Dixon分享國際保險監理趨勢。顧立雄上午致詞時也特別提及，這一次國際保險監督官協會（IAIS）年會在阿布達布達成四大決議，包括修改保險核心原則、大型國際活躍性保險集團（Internationally Active Insurance Group；簡稱 IAIG ）共同監理框架。加上系統性風險的整體框架及保險資本標準2.0版也已開始，共計有四個重要決議。

同時顧立雄補充說，我國雖沒有 IAIG公司（類似銀行業的「系統性重要銀行」），但未來也會考慮研議，這些決議所有保險業者要高度關注。金管會也會跟IIS（國際保險會議）密切連繫了解決議的內容。

顧立雄會後受訪補充，參酌大型國際活躍性保險集團IAIG 共同監理框架，對保險業健全性也是重要。會去關注監理內容，進行了解後，跟國際標準來接軌，並檢視促進我國監理水平。

至於未來是否比照系統性銀行要增加自我資本？他回答IIS之前有規畫，但之後認為標準很難訂就作罷。金管會目前為止還沒有認為需要去指定重要性系統保險公司，而IIS目前也只監理國際的而還沒要監理國內的重要系統保險，也沒有足夠的標準來判準。

不過國內保險系統性風險如何避免？顧立雄表示，不在IFRS17或國外投資，在於公司間相互的投資，造成一家若出事恐有連鎖反應，這次IIS達成的全面性系統風險框架，也會來了解，事實上國內在上也已有互相實質投資要從自有資本中扣除等不少防禦措施。

至於普通股投資部份，他說，涉及ICS國際資本標準跟IFRS17二個部份。ICS涉及資本提存問題，而IFRS17涉及資本準備金問題。

而若因應IFRS17的結果準備金不足，就要補足準備金，另一方面當然資本也要充足。IIS試算公式確立後，今明二年會比較精確理解清楚準備金的缺口有多少。

國際保險監督官協會（IAIS）日前決定於2010年7月正式啟動「國際保險集團監管共同框架」的制定工作，以加強對國際活躍的保險集團監管的一致性，推動全球監管方法的統一。

自2013年開始規劃制訂國際保險資本標準（Insurance Capital Standard;ICS） ），針對重大風險研議資本要求，並將資本區分為兩階，監理對象包括大型國際活躍保險集團（Internationally Active Insurance Group；簡稱 IAIG ） ， 以 及國際金融系統重要性保險人（ Global Systemically Important Insurer；簡稱 G-SII）。為達到全球一致及可比較的資本要求規範，首先必須統一資產及負債的評價方法。

顧立雄說，隨著保險業資產占整體金融業比重占三分之一以上，保險業財務狀況及長期穩健發展日形重要，為使保險公司資產及負債能同時反映公允價值，讓財務更透明化，金管會正推動保險業接軌IFRS17，已請保發中心與相關單位組成專案小組，協助推動我國保險業接軌準備事宜，也要求各保險公司應成立接軌專案小組，投入相關資源與人力進行相關準備作業，希望順利完成IFRS 17的接軌。