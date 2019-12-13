旅行不踩雷！KLOOK公布「旅行地雷引爆點大調查」

出遊最怕踩到滿地雷！全球領先旅行體驗預訂平台KLOOK特別針對500位台灣旅客展開「旅行地雷引爆點大調查」，發現相較於交通便利性、行程豐富有趣，近七成的台灣旅客認為「找個好旅伴」是規劃旅程時最重要的事，甚至有四成會配合旅伴的喜好或體力選擇不同出遊目的地。

KLOOK「旅行地雷引爆點大調查」結果指出靠譜的「專家型」旅伴最受台灣旅客歡迎，包括方向感絕佳、去哪都能清楚帶路的導航專家，或是準備充足、旅行資料完整豐富的行程專家，都是台灣旅客公認的天使旅伴特質，其次才是「會講當地語言」以及「攝影技術絕佳」，顯示對於台灣旅客安排行程與交通仍有相當的不安全感，希望能與旅伴共同研究、分擔做功課的過程。

此次也針對各種「雷旅伴」特質進行調查，發現台灣人最受不了一路上大小事抱怨連連，什麼事都要抱怨的「抱怨型旅伴」，以及事前溝通討論都說好，到了現場處處嫌棄挑惕的「雙面人旅伴」；相比之下，對於無法獨立需要別人照顧，或拖拖拉拉沒效率、在花費上斤斤計較的三類雷旅伴，台灣人的接受度反而比較高。

根據調查結果，有5成以上的台灣旅客都遇過「名實不符」的窘境。好不容易爬文找秘境，到當地卻發現景點小又沒特色、與網路照片落差極大，或是秘境現場人潮洶湧，想美美拍個照還得辛苦閃開人群。

此外超過6成台灣旅客表示交通資訊不明確，找不到去哪搭車，或要去的地方交通不便、耗費大量時間在轉車問路是最常遇到的交通雷區；也有五成的台灣旅客曾在知名景點現場購票卻浪費大把的時間在排隊上，顯示與自身期望有落差或是浪費時間是台灣人在旅行中最常遇到的兩大狀況，也是最容易影響旅遊體驗好壞的因素。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民說：「每趟出遊都是一次珍貴且獨特的回憶，為了不讓這些雷點影響旅遊的興致和體驗，除了事前做功課，多參考其他旅客的真實評論和回饋可以更輕易掌握現場情況，降低踩雷的機率，KLOOK平台上就已累積超過500萬則的用戶真實評論，用戶可以依此找到更適合的行程；如果是路途遙遠或是交通不便的地區，則建議善用半日或一日遊等行程，更有效率地串連周遭好吃好玩的地方，避免因為轉車問路或是等待交通接駁而浪費時間，把寶貴的旅行時間留給身邊重要的人。」