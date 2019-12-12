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尹崇堯代理南山董座 金管會駁回

2019-12-12 23:55聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

圖為南山人壽公司位於台北市莊敬路的總部。 圖／聯合報系資料照片
圖為南山人壽公司位於台北市莊敬路的總部。 圖／聯合報系資料照片
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南山人壽大股東尹衍樑獨子尹崇堯日前接任代理董事長，但金管會經過兩關面試後，保險局長施瓊華昨天宣布，駁回此人事案，請南山人壽重新推派人選。南山人壽表示，對於主管機關決議虛心接受，近日將召開董事會重新推舉代理董事長，並遵照主管機關指示辦理。

南山人壽董事長杜英宗因新系統大亂，造成保戶權益受損，今年九月遭金管會停職兩年。隨後南山人壽公告由大股東尹衍樑獨子、三十六歲的尹崇堯接任代理董事長。但此人事案歷經兩個多月、兩次面試後，金管會最終決議不通過。

此案是壽險公司董事會通過人事案後遭金管會駁回首例，也是保險業首次由金管會主委親自面試、且經歷兩次面試的人事案。

施瓊華表示，尹崇堯雖當南山人壽董事三年，但董事與董事長間仍有差異，雖然他有在董事長部門學習，但考量南山人壽資產及業務規模龐大，尹在未來經營決策上還有待經驗累積與歷練，經綜合評量，決定給予「緩議」，並請南山人壽重新考量代理董事長人選。

是否因尹崇堯年紀太過年輕而被駁回？她表示，年紀只是判斷是否有資歷的因素之一，但年齡太輕、在公司歷練太短，這是不可諱言的。

所謂緩議，施瓊華說明，是指未來尹若想當董事長，還是可以提出申請，但現階段若要擔任代理董事長，南山須派別的人選。緩議後，尹必須辭去代理董事長，回到董事職位。

施瓊華表示，南山人壽規模大，董事長要負決策責任，不僅需要有足夠經驗與歷練，尤其南山很多決策關係到保戶權益，期望由具一定資歷人選擔任，較符合需求。不管是大股東派的人或是專業經理人，都要有專業能力來領導南山人壽業務經營。

尹崇堯目前已代理董事長約兩個月，施瓊華表示，這兩個月期間尹所做的決策仍生效，金管會採事後審核，而審核結果不符合資格，南山須盡快派其他人選，重新上報金管會，由金管會再次進行審核，南山人壽應盡快舉行臨時董事會。

施瓊華透露，兩次面試中第一次是她面試，請尹說明經營理念與對公司治理看法，第二次由審查小組面試，審查小組主席為金管會主委顧立雄，兩次面試各約兩小時，以一問一答方式進行，兩次皆是尹一人到場。

尹崇堯擁有英國牛津大學東方研究所博士學位，從牛津畢業後第二天就被尹衍樑叫回台灣，二○一六年六月進入南山人壽擔任董事，同時也在南山人壽擔任董事長特助，進入南山人壽僅三年，一直以來都跟著杜英宗學習。

面試牛津保險南山人壽金管會尹崇堯尹衍樑杜英宗顧立雄

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