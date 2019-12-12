經濟展望論壇 中經院院長陳思寬看2020年五大風險

中華經濟研究院院長陳思寬12日認為，聯準會的利率政策合乎預期，只要明年沒有重大變化出現，利率持續在低水位，並點出2020年各面向的國際風險，包括貿易戰衝擊，大陸經濟走低、全球債務問題、地緣政治不穩及極端氣候的難民問題等五大議題。

經濟日報今（12）日主辦「經濟投資展望論壇 智取2020」，邀請五大智庫領導人齊聚一堂，為2020年經濟大趨勢把脈。展望座談由金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，與談人有台灣經濟研究院院長張建一、中央研究院經濟研究所所長陳恭平、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源、中華經濟研究院院長陳思寬。

陳思寬說，這次聯準會宣布利息維持不變，合乎市場預期，可以從11月美國非農就業新增人數創今年以來最高漲幅、薪資提升等數據看出；此外，聯準會也調降所謂「不會使經濟成長加速、也不會限制經濟成長的中性利率」，在這樣的看法之下，2020年如果不再有重大變化的話，利率會持續維持相對低的水準。

至於2020年的全球風險，除了長期以來的美中貿易紛爭後續發展，也包括大陸經濟放緩的危機。陳思寬指出，觀察大陸內部實體經濟的負債，占GDP比重已上升到歷史高點，明年若外債到期，預期美元需求會增加，人民幣的價格也會有所波動，勢必影響金融市場。

陳思寬說，當前全球企業的債務高築，估計若再有下一次的經濟蕭條出現，將會有很大數量的企業無法償還，這是全球債務的風險問題。

近期包括香港、中東、中南美洲均出現大規模抗爭，顯示地緣政治不穩定，也同樣會衝擊整體經濟發展及金融市場的穩定。此外，非經濟面的風險還包括極端氣候造成的難民問題，也是2020年需要關注全球議題。