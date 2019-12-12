親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航公告將停業
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

經濟展望論壇 中經院院長陳思寬看2020年五大風險

2019-12-12 19:16經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

中華經濟研究院院長陳思寬12日認為，聯準會的利率政策合乎預期，只要明年沒有重大變化出現，利率持續在低水位，並點出2020年各面向的國際風險，包括貿易戰衝擊，大陸經濟走低、全球債務問題、地緣政治不穩及極端氣候的難民問題等五大議題。

經濟日報今（12）日主辦「經濟投資展望論壇 智取2020」，邀請五大智庫領導人齊聚一堂，為2020年經濟大趨勢把脈。展望座談由金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，與談人有台灣經濟研究院院長張建一、中央研究院經濟研究所所長陳恭平、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源、中華經濟研究院院長陳思寬。

陳思寬說，這次聯準會宣布利息維持不變，合乎市場預期，可以從11月美國非農就業新增人數創今年以來最高漲幅、薪資提升等數據看出；此外，聯準會也調降所謂「不會使經濟成長加速、也不會限制經濟成長的中性利率」，在這樣的看法之下，2020年如果不再有重大變化的話，利率會持續維持相對低的水準。

至於2020年的全球風險，除了長期以來的美中貿易紛爭後續發展，也包括大陸經濟放緩的危機。陳思寬指出，觀察大陸內部實體經濟的負債，占GDP比重已上升到歷史高點，明年若外債到期，預期美元需求會增加，人民幣的價格也會有所波動，勢必影響金融市場。

陳思寬說，當前全球企業的債務高築，估計若再有下一次的經濟蕭條出現，將會有很大數量的企業無法償還，這是全球債務的風險問題。

近期包括香港、中東、中南美洲均出現大規模抗爭，顯示地緣政治不穩定，也同樣會衝擊整體經濟發展及金融市場的穩定。此外，非經濟面的風險還包括極端氣候造成的難民問題，也是2020年需要關注全球議題。

聯準會債務

延伸閱讀

聯準會宣布最新利率決策 亞股大多追隨美股收紅

前Fed主席生前示警 川普時代無政府主義勢力...

聯準會維持利率不變 鮑爾：持續至展望有變化

極端氣候衝擊 促難民大遷徙

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

代理董座面試沒過 南山人壽回應了

2019-12-12 17:41

渣打：基期高 明年GDP2.2%但保留上修空間

2019-12-12 16:22

企業建構「風險地圖」 接軌國際

2019-12-12 14:33

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:15

全球金融中心排34名創新低 顧立雄： GFCI跟中國較密切

2019-12-12 10:09

壽險資金大量投入不動產 金管會盯

2019-12-12 00:36

元大壽送愛 關懷身障者

2019-12-12 00:22

王道銀 奪企業永續獎

2019-12-12 00:22

王道銀打造平台 推公益認同卡

2019-12-12 00:22

國泰世華藝術中心 搬家了

2019-12-12 00:21

國泰氣候變遷論壇 回響熱

2019-12-12 00:21

玉山金 獲MSCI AA評級

2019-12-12 00:20

尹衍樑兒子尹崇堯掌南山 最快12日定案

2019-12-12 00:14

顧立雄：ESG績效反映股價

2019-12-12 00:13

壽險高溢價標地上權 被盯上

2019-12-12 00:13

培育人才 提升國際金融地位

2019-12-12 00:09

ETF存退休金…二段式操作

2019-12-11 23:43

金管會四原因 開罰三商美邦人壽120萬

2019-12-11 23:35

保險科技發威 風險評估、理賠及保單健檢都數位化

2019-12-11 21:04

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

2019-12-11 19:16

錠嵂保經創舉 AI保單健檢10分鐘就搞定

2019-12-11 18:31

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

永豐金證客戶關懷計劃元年 逾千人次參與

2019-12-11 15:08
看更多

熱門文章

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

燦坤高層大地震 董事長、財務長雙雙辭職

2019-12-12 17:56

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

遠航明起停航 華航董事長：環境很不好，很難過

2019-12-12 15:00

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

遠航停飛！蕭博仁：旅行社損失上億，民航局負最大責任

2019-12-12 15:58

遠航財務爆發危機 董事長張綱維寫「遺書」

2019-12-12 17:27

遠航停飛 有學者點出關鍵與星宇有關

2019-12-12 17:47

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

遠航停飛 債權銀行合庫銀也找無人

2019-12-12 16:44

遠航董座今年8月大張旗鼓介紹新機隊… 指財務健全

2019-12-12 14:49

股匯齊揚 新台幣盤中升值1角報30.405元

2019-12-12 09:42

尹衍樑兒子尹崇堯掌南山 最快12日定案

2019-12-12 00:14

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

遠航無預警停飛震驚債權銀行 合庫採取債權確保措施

2019-12-12 15:49

運安會2週前赴遠航 張綱維拍胸脯保證公司沒問題

2019-12-12 16:53

遠航倒閉 步復興後塵

2019-12-12 14:43

遠航虧損停飛 銀行局證實有3家債權銀行

2019-12-12 17:35

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

2019-12-12 00:24

尹崇堯代理南山人壽董座案 遭保險局駁回

2019-12-12 16:50

遠航明起全面停飛 旅行業：停售機票，協助轉團

2019-12-12 14:47

遠航停飛殃及過年返鄉 離島居民崩潰喊：不飛還賣票

2019-12-12 16:47

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

遠航停業 金門機場湧現退票人潮

2019-12-12 15:39

遠航無預警停飛 員工錯愕、氣氛低迷

2019-12-12 16:51

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

ETF存退休金…二段式操作

2019-12-11 23:43

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top