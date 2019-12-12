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中信謝宗權：明年投資大原則 控管風險優先

2019-12-12 19:04經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託商業銀行客群營運總處理財規劃部副總謝宗權今（12）日表示，明年資本市場的波動性應該會比今年來得大一點，明年的投資大原則為「控管風險優先」；從增添防禦的角度，可買一些有穩定現金流的個股，或是布局有穩定現金流入的公司與產業。

經濟日報主辦的「經濟投資展望論壇 智取2020」今天舉行，謝宗權受邀主講「鏈解2020」，他提醒，如果不善用資產配置去拿捏風險、調控比重，明年的投資風險並不低。

謝宗權說，最近發生幾件事值得留意，北京大學校辦企業北大方正集團爆發違約，美國的高收益債也出現違約現象，被視為企業違約先期指標的「危機債券比率」也在攀升。

11月最新公布數字，美國高收益債的違約率突破3%，中國今年有775億美元的企業債券會到期、明年將暴增到1,832億美元，大家的警覺心勢必提高，連動所及，會讓債信差的企業，不見得因為身處低利率或負利率環境而容易借到錢，全球債信分化的現象料將持續擴大。

「債信分化之中，難道還要選擇投資報酬率最高的標的嗎？」謝宗權提醒投資人，債券殖利率越高的標的，債信風險越大，今年雖然股債同漲，但評等高的債券，其漲幅並沒有比評等差的債券漲幅要少，「高收益債名目上看起來好像配息率是高的，但實質總報酬不會那麼高，因為有債信風險」。

他建議投資人，明年投資時，除了考慮標的的信用評等，也要考慮流動性跟幣值風險。市場分化或波動加劇的過程，匯率會產生比較大的變化。

債信走向分化的過程，他建議投資人，「第一個，強化防護的部位」，透過高評等、可攻可守，或避險標的，抑或用一些結構型商品，去強化投資標的的防護彈性。

「第二個，多元、分散的配置，尤其看不清未來的時候更要做多元配置」。不過，負利率與零利率交錯的年代，只單純把錢放在定存，產生的利息收入能否涵蓋所需的現金支出，值得留意。

股票投資部分，可以優質藍籌股為核心，搭配機會或趨勢題材。除了考慮本益比（P/E），也要考慮未來的流動性，以及企業的現金流入情況。

中國信託商業銀行客群營運總處理財規劃部副總謝宗權。記者陳怡慈／攝影
中國信託商業銀行客群營運總處理財規劃部副總謝宗權。記者陳怡慈／攝影
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