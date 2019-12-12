尹崇堯代理南山人壽董座案 遭保險局駁回

保險局局長施瓊華說，考量南山人壽資產規模及業務龐大，經評估後擋下該人事案。記者戴瑞瑤╱攝影 分享 facebook

潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯代理南山人壽董事長二個月，並由金管會主委顧立雄本身親自面試後，今（12）日保險局局長施瓊華今日參與記者會宣布「緩議」，請南山人壽重新考量代理董事長人選，創下保險史上首例推選人選不被金管會接受的首例，要辭去董事長回到董事，公文發了後，要求公司儘快推選代理董事長。

南山人壽因斥資百億元新系統「境界」不斷出包，董事長杜英宗自今年9月20日起遭停職2年，當時董事會決議由潤泰集團總裁尹衍樑之子尹崇堯出任代理董事長，代理後因尹崇堯僅36歲，在年資、專業度上也備受外界檢驗，因為南山人壽公司規模比較大，外界普遍認為尹崇堯年僅36歲，擔任董事長相對比較年輕；同時，金管會也認為尹崇堯的資歷光從紙本審查，無法了解他的實際狀況，保險局二度面試他，也創下保險業的首例。

保險局局長施瓊華今日表示，審查保險負責人資格，一方面是從法規內容來看，也要依照公司規模與資歷綜合評估，最重要是南山人壽的規模確實很大，有足夠的經驗跟歷練是很重要，董事長要負決策的責任，是很重要，關係到所有保戶的權益，經營能力及決策經驗上應該要有一定的資歷，「仍有待進一步歷練提升及累積經驗」，現階段是比較吻合南山人壽的需求。綜合考量決定應予緩議，並請南山人壽重新考量代理董事長人選。

施瓊華說，尹崇堯雖擔任過董事三年，也在相關單位有些學習，但董事仍跟董事長仍有一定程度差異。代理董事長是不是有足夠專業與經營上的能力，足以做判斷是關鍵，不管是不是大股東代表人或是專業經理人。尹雖有一些學習，認為他還是需要累積經驗跟歷練會比較穩定一點。

南山人壽斥資百億元的新系統「境界」去年9月上線後，不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，金融監督管理委員會9月出手重罰新台幣3000萬元外，也下令杜英宗停職2年，南山人壽董事會決議，由大股東潤泰集團總裁尹衍樑獨子、年僅36歲的尹崇堯代理董事長一職，二個月後仍然沒辦法通過金管會的檢驗，要求南山人壽重派代理董事長，為保險業首例。