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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

南山人壽大股東尹衍樑的獨子尹崇堯接任代理董事長，金管會經過兩關面試後，金管會保險...
南山人壽大股東尹衍樑的獨子尹崇堯接任代理董事長，金管會經過兩關面試後，金管會保險局局長施瓊華今天親自公布，決議不通過尹崇堯的人事案，將請南山人壽重新推派人選。本報資料照片
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南山人壽大股東尹衍樑的獨子尹崇堯接任代理董事長，金管會經過兩關面試後，金管會保險局局長施瓊華今天親自公布，決議不通過尹崇堯的人事案，將請南山人壽重新推派人選。

南山人壽董事長杜英宗因為新系統大亂，造成保戶權益受損，今年九月遭金管會停職兩年。隨後南山人壽重訊公告，由大股東尹衍樑的獨子尹崇堯接任代理董事長。但此人事案經過金管會兩次面試後，最終決議不通過。

保險局曾指出，尹崇堯資歷較淺、年紀輕，加上南山人壽對保險局來說算是「特殊公司」，因此特別要求需經過兩次面試，第一次面試由保險局局長施瓊華進行，第二次面試原定由金管會副主委黃天牧進行，後改為由金管會主委顧立雄親自召見，這是首次有壽險公司的代理董事長人選須經過金管會兩次面試才決議。

尹崇堯今年36歲，擁有英國牛津大學東方研究所博士學位，他從牛津畢業後第二天就被尹衍樑叫回台灣，2016年6月進入南山人壽擔任董事，同時也在南山人壽擔任董事長特助，進入南山人壽僅三年，一直以來都跟著杜英宗學習。

但顧立雄今年九月宣布對董事長杜英宗停職兩年後，曾受訪指出，認為杜能領導作風強勢，未尊重專業的判斷，希望在杜停職期間南山能塑造出「沒有杜英宗的南山」。而尹崇堯因為長期擔任杜英宗特助，其領導作風或許會仿造杜的作法，因此讓金管會有所疑慮。

依照「保險業負責人應具備資格條件準則」規範，董事長的專業資格認定包括學歷、工作經驗是否跟保險相關、專業知識，還有保險專業或保險經營能力等，由南山人壽提出相關資料後，經金管會保險局來認定是否符合專業資格。

保險局局長施瓊華說，考量南山人壽資產規模及業務龐大，經評估後擋下該人事案。記者戴...
保險局局長施瓊華說，考量南山人壽資產規模及業務龐大，經評估後擋下該人事案。記者戴瑞瑤／攝影
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金管會南山人壽尹崇堯

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