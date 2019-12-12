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王國興亡在此一票? 4年3連戰詭譎的「2019英國大選」

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

股匯齊漲 新台幣帶量強升近1角收30.406元一個月新高

2019-12-12 16:10經濟日報 記者陳美君／即時報導

美國聯準會（Fed）維持利率不變並釋出鴿派言論，激勵台北股匯市大漲。在外資匯入下，新台幣匯率今（12）日強升9.9分，收在30.406元， 追平11月7日，為逾一個月高點，台北外匯經紀公司成交量為13.22億美元。

外資及陸資今日買超94.34億元，激勵台股跳空開高，終場上漲135.65點、漲幅1.16%，收在11,836.42點。

新台幣匯率盤中最高30.315元，最低30.51元。

台幣匯率新台幣

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