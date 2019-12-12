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國泰舉辦氣候變遷論壇 分享最新趨勢和實務作法

2019-12-12 16:03經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

國泰金控連續第三年舉辦「氣候變遷論壇」，今年特別與證交所、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）共同合作，邀請國內外講者分享最新趨勢與實務經驗，更邀請到金管會主委顧立雄蒞臨指導，凸顯從政府至企業愈來愈重視氣候變遷的議題。

國泰金控總經理李長庚表示，今年是國泰第三年舉辦氣候變遷論壇，參加人數躍增至去年兩倍，台灣市值前50大企業，約六成參與本次論壇，這是繼2017年邀請到美國前副總統Al Gore、2018年邀請到CDP與資誠聯合會計師事務所（PwC）辦工作坊後，今年再一突破，聚集政府政策 、亞洲觀點、企業分享、實際案例呈現。

顧立雄致詞時表示，金管會對氣候變遷議題相當的重視，目前政策著重在綠色金融業務的開展，從授信、投資、籌資、人才培育等多元面推動，包括協助綠能企業籌資以促進能源轉型、鼓勵金融機構或機構投資人投資綠能產業、引導資本市場責任投資，並推動上市櫃公司強化企業社會責任，提升節能減碳及永續發展的企業意識與資訊揭露等措施，並有不錯的成效。

證交所總經理簡立忠表示，證交所積極協助企業於公司治理評鑑中納入氣候變遷與溫室氣體相關指標，鼓勵公司主動積極關切氣候變遷議題。

本次論壇AIGCC也以國際投資機構視角在論壇上分享亞洲各國氣候相關財務揭露建議TCFD推動進展；行政院能源及減碳辦公室分享台灣能源轉型及低碳政策方向。另有「TCFD實務」與「減碳實務」座談，讓企業與政府分享企業中與政策面的挑戰、成果與未來規劃。

∼2019國泰氣候變遷論壇，包括金管會主委顧立雄（右五）、證交所總經理簡立忠（右...
∼2019國泰氣候變遷論壇，包括金管會主委顧立雄（右五）、證交所總經理簡立忠（右六）、國泰金控總經理李長庚（右四）及與會貴賓開心合影，期勉企業能愈來愈重視氣候變遷議題並投入氣候變遷的財務資訊揭露。 圖／國泰提供
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國泰金控總經理李長庚在2019國泰金控氣候變遷論壇分享台灣面臨氣候風險極高，企業...
國泰金控總經理李長庚在2019國泰金控氣候變遷論壇分享台灣面臨氣候風險極高，企業更應跟上國際趨勢 ，建立永續競爭優勢。 圖／國泰提供
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氣候變遷國泰金控證交所

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