國泰舉辦氣候變遷論壇 分享最新趨勢和實務作法

國泰金控連續第三年舉辦「氣候變遷論壇」，今年特別與證交所、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）共同合作，邀請國內外講者分享最新趨勢與實務經驗，更邀請到金管會主委顧立雄蒞臨指導，凸顯從政府至企業愈來愈重視氣候變遷的議題。

國泰金控總經理李長庚表示，今年是國泰第三年舉辦氣候變遷論壇，參加人數躍增至去年兩倍，台灣市值前50大企業，約六成參與本次論壇，這是繼2017年邀請到美國前副總統Al Gore、2018年邀請到CDP與資誠聯合會計師事務所（PwC）辦工作坊後，今年再一突破，聚集政府政策 、亞洲觀點、企業分享、實際案例呈現。

顧立雄致詞時表示，金管會對氣候變遷議題相當的重視，目前政策著重在綠色金融業務的開展，從授信、投資、籌資、人才培育等多元面推動，包括協助綠能企業籌資以促進能源轉型、鼓勵金融機構或機構投資人投資綠能產業、引導資本市場責任投資，並推動上市櫃公司強化企業社會責任，提升節能減碳及永續發展的企業意識與資訊揭露等措施，並有不錯的成效。

證交所總經理簡立忠表示，證交所積極協助企業於公司治理評鑑中納入氣候變遷與溫室氣體相關指標，鼓勵公司主動積極關切氣候變遷議題。