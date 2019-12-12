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降低氣候變遷衝擊 國泰建構風險地圖

2019-12-12 15:58經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

國泰金控總經理李長庚表示，國泰持續推行綠色金融、責任投資、TCFD等 ，肩負起金融機構的責任以因應氣候變遷，同時積極建構「風險地圖」，更有效掌握直接營運風險和間接投資風險。

國泰表示，企業不能忽視氣候變遷，全球已有超過1,000件氣候訴訟，控告政府或企業對於氣候風險揭露不足或不實，多國政府正積極推動企業因應氣候變遷帶來的衝擊，台灣面臨的氣候風險極高，企業更應跟上國際趨勢，建立永續競爭優勢。

國泰表示，透過風險地圖提出警訊提醒風控團隊，在風險審核程序時，如果屬於排除名單就不會投資，關注名單例如有高碳排放者，投資經理人就要出具風險評估報告，由主管審核是否投資或減碼，甚至是進行中的投資也可能出清。

國泰投信總經理張雍川表示，在投資標的上，政府低碳能源六大產業，目前整體投資金額1,253億元，比去年高3%左右；李長庚表示，能夠減少人類所受的傷害，讓環境有更好的空氣、水和能源的商機，國泰都願意來投資。國泰人壽總經理劉上旗並指出，國壽積極推動無紙化，客戶保單新契約成交如沒有特別異議表示，就使用電子保單，目前電子保單已高達90%，也讓國泰的一張保單碳足跡僅為2公斤多。

金管會主委顧立雄出席2019國泰金控氣候變遷論壇，在致詞時勉勵各企業以積極態度面...
金管會主委顧立雄出席2019國泰金控氣候變遷論壇，在致詞時勉勵各企業以積極態度面對氣候變遷議題，降低災害可能帶來的衝擊，政府也會持續推進綠色金融，貢獻心力。圖/國泰提供
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國泰人壽保單氣候變遷

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