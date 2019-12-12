降低氣候變遷衝擊 國泰建構風險地圖

國泰金控總經理李長庚表示，國泰持續推行綠色金融、責任投資、TCFD等 ，肩負起金融機構的責任以因應氣候變遷，同時積極建構「風險地圖」，更有效掌握直接營運風險和間接投資風險。

國泰表示，企業不能忽視氣候變遷，全球已有超過1,000件氣候訴訟，控告政府或企業對於氣候風險揭露不足或不實，多國政府正積極推動企業因應氣候變遷帶來的衝擊，台灣面臨的氣候風險極高，企業更應跟上國際趨勢，建立永續競爭優勢。

國泰表示，透過風險地圖提出警訊提醒風控團隊，在風險審核程序時，如果屬於排除名單就不會投資，關注名單例如有高碳排放者，投資經理人就要出具風險評估報告，由主管審核是否投資或減碼，甚至是進行中的投資也可能出清。