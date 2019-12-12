嘉基今成功掛牌上市 最高來到96元

由中國信託證券輔導的嘉基科技，今（12）日成功掛牌上市，盤中漲幅逾35%，最高到96元，嘉基持續拓展企業版圖，預期2020年業績可望持續成長。

嘉基由嘉澤在2011年轉投資成立，目前資本額5.7億元，從事高速電傳輸線、高速光纖通訊傳輸線研發、生產及銷售，以Thunderbolt高速傳輸線為主要產品，是少數通過美國半導體大廠Intel（英特爾）認證的Thunderbolt專業製造商。嘉基以精密工藝技術、纜線、光路設計能力、光引擎及高速連接器，提供客製化的一站式解決方案，目前全球前三大筆電品牌商皆為嘉基客戶。

Intel釋出Thunderbolt 3協定規格予USB-IF（USB開發者論壇）後，Thunderbolt技術將加速普及市場，帶動相關筆電及週邊裝置產銷，此外嘉基亦積極與美系知名大廠開發應用於資料中心的光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線，並因應8K電視推出，著手開發下一代Thunderbolt 80G產品以支援頻寬。隨著高速傳輸應用需求與日俱增，及未來消費性筆電市場景氣樂觀成長，可望持續挹注嘉基營運動能。