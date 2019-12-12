嘉基今成功掛牌上市 最高來到96元
由中國信託證券輔導的嘉基科技，今（12）日成功掛牌上市，盤中漲幅逾35%，最高到96元，嘉基持續拓展企業版圖，預期2020年業績可望持續成長。
嘉基由嘉澤在2011年轉投資成立，目前資本額5.7億元，從事高速電傳輸線、高速光纖通訊傳輸線研發、生產及銷售，以Thunderbolt高速傳輸線為主要產品，是少數通過美國半導體大廠Intel（英特爾）認證的Thunderbolt專業製造商。嘉基以精密工藝技術、纜線、光路設計能力、光引擎及高速連接器，提供客製化的一站式解決方案，目前全球前三大筆電品牌商皆為嘉基客戶。
Intel釋出Thunderbolt 3協定規格予USB-IF（USB開發者論壇）後，Thunderbolt技術將加速普及市場，帶動相關筆電及週邊裝置產銷，此外嘉基亦積極與美系知名大廠開發應用於資料中心的光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線，並因應8K電視推出，著手開發下一代Thunderbolt 80G產品以支援頻寬。隨著高速傳輸應用需求與日俱增，及未來消費性筆電市場景氣樂觀成長，可望持續挹注嘉基營運動能。
嘉基2018年合併營業收入為21.2億元，稅後淨利2.5億元，每股盈餘5.01元，營業收入較前一年成長112%，創歷年新高。2019年前十月合併營收18.2億元，較去年同期成長12%，2019上半年適逢終端品牌商新舊機種過渡期，5月中已完成製程優化升級，毛利率由上半年的19%，大幅成長至第3季的28%，預期2020年可維持良好的營運表現。
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