顧立雄要訂銀行證券保險普惠金融KPI指標 明年元月出爐

金管會主委顧立雄今（12）日上午在立法院財委會中表示，金管會正在研議建置「普惠金融指標」。例如銀行對中小企業放款、辦理新創服務等，主要針對「可及性、應用及品質」三面向要求證期局、銀行局及保險局分別設置具體的KPI指標，最快明年元月可確立。

顧立雄說，會有建置「普惠金融指標」的想法，主要因為10月中旬立委郭正亮提及，我國143萬中小企業能獲銀行實際放款家數僅三成左右，主要因為規模小缺乏其他擔保信用評估，因此向傳統銀行借不到錢，應該像國外銀行引入一些其他數位評鑑方式，讓信用指標更多元，金管會應朝這方向協助中小企業，因此他也思考應該可以來建立一個普惠金融的指標。

不過顧立雄說，過去對普惠金融的名詞定義不明確，沒有KPI績效指標，包括中小企業放款或是一些創新服務可放入普惠金融，還有公平待客，例如之前業者設計出新的APP，但卻發現一些視障者等弱勢團體因為金融創新，反而沒被照顧到等，因此他要求旗下綜合規畫局規畫找證期局、保險局、銀行局三個局，請他們都要提出既有或未來具體跟普惠金融有關的指標，指標設立後就要求各業者要做到，有可能會做各家業者的評比，也有可能是確立後作為以後一個年度的施政目標，作為鼓勵或評比的參考。

立委曾銘宗12日在財委會中質詢金管會的金融科技政策目標為何？金管會主委顧立雄指出有三大目標，一是讓金融業商業模式創新、普及性更高，二、純網銀發展也是讓金融服務普及性提高，三是要建置普惠金融指標。

顧立雄指出，目前正在建置普惠金融指標，要考慮金融科技發展結果，是否反而讓金融服務不可及性更高，舉例來說，行動APP發展如火如荼，但卻沒考慮到視障者的使用便利性，沒有照顧到金融服務的可及性。

針對普惠金融指標，金管會綜合計畫處長林志吉補充，至少有三項，一、可及性，讓每個族群都可以接觸到金融服務、二、實用性，不只有分支機構，而是大家都會來用，加強深度與使用頻率、三是品質，給客戶的商品是否為不需要、有誤解爭議。目前預計明年元月以前會有比較明確的具體指標方向出爐。

郭正亮10月中旬在立法院財委會質詢時指出，金管會銀行局統計，金融機構對中小企業放款占比達64％，不過台灣中小企業約143萬家，實際放款總家數恐怕不到40萬家，覆蓋率只有3成左右。由於中小企業營運規模小，可能因缺乏有形資產擔保或資料不足，無法作信用評估，就沒有辦法跟傳統金融機構來往，國際上有透過數位引入做法，讓信用指標更多元，金管會應朝這方向協助中小企業。