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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

AI智能保單健診系統 拍張照就能檢視保障規劃

2019-12-12 13:10經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

金融科技時代，保險從投保、核保到理賠都講求迅速，保單健診也一樣需要又快又準，錠嵂保經開發AI智能保單健診系統，提供更快速簡便的保單健診服務，可大幅縮短保單健診時間，快速找出保障缺口，提供最適當的保障架構。

錠嵂表示，「錠嵂AI智能保單健診系統」與專長於人工智慧產壽險解決方案的「洽吧智能股份有限公司」攜手合作，採用先進的OCR辨識技術，搭配由保險及資訊技術專家成立的「昇華科技股份有限公司」提供雲端險種資料庫 ，結合行動載具普遍的使用習慣，直接拍下保單首頁，只需要數分鐘的時間 ，就可以了解保戶現有保障額度，幫助業務員即時進行診斷，並提供保戶建議，大幅減少過往需往返溝通的大量時間，提升服務效率。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，台灣醫療水準日新月異，新醫療技術的誕生及二代健保DRGS實施，舊有保單條款不ㄧ定能夠因應支付新醫療技術費用，例如達文西手術動輒需自費10多萬元，部分以前需要住院開刀的手術，現在用門診手術即可完成，理賠項目已不符使用，造成買了保險，卻無法完整分擔風險的狀況。

因此，民眾更應該定期進行保單健診，適時補強保障規畫內容，才能有效發揮保險風險控制的本質。

業界保單的版本樣式眾多，AI智能要經過使用經驗累積，來讓它越來越聰明，錠嵂一開始就採取四個階段的開發進程，第一階段先與數十位開發者小規模協作開發，第二階段擴大內部招募300多位優先使用者加入體驗回饋，第三階段也就是目前開放階段，進一步對全錠嵂超過2,000位業務員開放使用，最後第四階段，則是不斷進行機器學習的優化，往未來開放保戶也能夠輕鬆使用的最終目標邁進。

錠嵂表示，「錠嵂AI智能保單健診系統」的目標，是希望在不久的將來，保戶可以藉由科技技術的進步，能自己定期做保單健診，提高保險的透明度，加強保戶與業務員之間的信任感。

錠嵂保經開發AI智能保單健診系統，大幅縮短保單健診時間，快速找出保障缺口。圖／錠...
錠嵂保經開發AI智能保單健診系統，大幅縮短保單健診時間，快速找出保障缺口。圖／錠嵂提供
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