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台新金服務楷模選拔 董座吳東亮親自表揚這27人

2019-12-12 10:58經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

台新金控今（12）日表示，為獎勵年度服務楷模及服務極優分行，12月10日舉辦「3S領航 服務齊心 點亮台新」頒獎典禮，由董事長吳東亮親自出席頒獎，計有27位員工及五家台新銀行分行接受表揚。

吳東亮在致詞時肯定獲獎服務楷模們用心提供優質服務的付出，也期勉所有台新員工要秉持「Simple簡單、Sincere真心、Superior極優」的3S服務精神，成為最懂客戶的「智慧好夥伴」。

今年是台新金控第14年舉辦服務楷模選拔，有別於過往，除了台新銀行外，今年擴大規模加入台新證券、台新投信的員工共同進行遴選。

今年當選的27位服務楷模是從9,000餘名員工中脫穎而出，除了服務優質外，這些服務楷模在專業領域及解決問題的效率也表現亮眼，更因此奠定客戶與台新良好的長期夥伴關係。

今年台新銀行也從101家分行中評選出永福、北大、鳳山、彰化、古亭五家服務極優分行，這幾家分行除了通過各項高標準的檢核外，全年持續獲得客戶高度滿意更是勝出的主因。

台新金控今年的服務楷模頒獎典禮及晚宴活動，循例邀請受獎員工的家人共同參與，典禮現場以氣球、花束及螢光字板精心佈置，並安排受獎員工與家人一起走服務星光大道，接受親友團與啦啦隊夾道喝采，熱鬧又不失慎重的典禮安排突顯台新對員工的重視。

除了對每一位受獎員工表達肯定外，吳東亮也特別對員工家人表達感謝，並強調就是因為有家人堅定的在背後支持，才能讓服務楷模們無後顧之憂，盡心盡力在工作上衝刺。

台新金控持續積極追求卓越的服務品質，吳東亮期許全體員工要落實遵守金融服務業公平待客原則，在日常工作中讓每一位客戶與銀行接觸的任一過程都受到公平、合理的對待。

此外，也要用心從客戶角度著想，讓客戶在進行金融交易或系統操作體驗都感到輕鬆簡單。

台新金控專業團隊提供客戶優質服務，致力讓客戶感到安心與被重視，該公司優異的表現持續獲得國內、外專業機構獎項殊榮，今年累計獲獎數達142項已創歷年新高，這也意味著對於台新金控極優服務的肯定。

台新銀行舉辦服務楷模頒獎典禮，董事長吳東亮（前排中）出席表揚，並感謝員工的付出及...
台新銀行舉辦服務楷模頒獎典禮，董事長吳東亮（前排中）出席表揚，並感謝員工的付出及家眷們的支持。 圖／台新金控提供
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