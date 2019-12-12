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住宅火險 明年起加量不加價

2019-12-12 10:32經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

金管會核定住宅火險在不調漲保費的前提下，將從明(2019)年1月1日起調整台灣地區住宅類建築物造價參考表，明年起保單將自動適用新的保障範圍。

華南產險表示，本次調整將為住宅火險的保戶帶來四大好處：

一、反應建物造價成本，以利消費者投保適足。

為合理反映近幾年建築物各項造價成本上漲，調整台灣地區住宅類建築造價參考表，平均漲幅18%，同時搭配住火費率調降。

保額增加但保費不變，民眾可獲得更高的保障，以避免產生不足額投保而影響消費者權益。

二、提高保障限額。

現行住宅保單只要投保建築物就自動涵蓋動產保障，明年起，建築物內動產最高保額從60萬元拉高到80萬元，自動納入、不需另收保費。

另外，竊盜事故賠償金額從10萬提高到15萬元，保險期間累計最高保額從20萬提高到30萬元。

住宅第三人責任基本保險，每一人體傷保額從50萬提高到100萬元；每人死亡保額從100萬提高到200萬元；每一意外事故體傷及死亡責任保額從500萬提高到1,000萬元。

每一事故財損的保額，也從100萬調高到200萬元，保險期間最高賠償金額從2,000萬拉高到2,400萬元。

三、新增額外費用補償。

除了現行的清除費用、臨時住宅費用最高理賠20萬元外，明年住火保單新增因火災等造成金融卡、信用卡、證件需要重製的費用也有賠償，最高理賠5,000元。

被保險人因為房屋因火災不堪居住，另請房仲找租屋，仲介費用亦可申請理賠，最高5,000元。

搬遷費用最高可賠10萬元；另外增加生活不便補助金，每天3,000元，每一事故最高給付30天。

四、颱風及洪水災害損失也納入補償範圍。

全台去年約5,700戶住火保單有附加颱風洪水險，因為淹水導致的損失才能獲得理賠，明年開始，前述保障直接納入保障範圍，採限額補償方式給付。

全台分為三區，最高是第一區，新竹縣市、苗栗、台中、嘉義、雲林、彰化、南投等地，最多賠9,000元。

第二區台北、新北、台南、高雄、桃園、澎湖、金馬等最高賠8,000元。

第三區是宜花東、屏東、基隆等，最高賠7,000元。

住宅火險2019年起保障變化。圖／華南產險提供
住宅火險2019年起保障變化。圖／華南產險提供
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