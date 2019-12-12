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Dream Big元大公益圓夢計畫起跑 讓教育夢想發光

2019-12-12 10:20經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

當許多家長與學生還在為108新課綱忙著選課程、學程式時，彰化縣二林鎮有一群平均11歲的五年級同學們，昨（11）日帶著機器人與科學積木，站上舞台示範即將為二林鎮家鄉及雲林、屏東等偏鄉小學規劃的精彩科學實作課程，他們是「Dream Big元大公益圓夢計畫」舉辦四屆至今，年紀最小的圓夢者。

彰化縣二林鎮興華國民小學校長莊世雄表示，期望透過計畫啟動科學教育，讓興華的同學開啟其他學校同儕學童學習的另一扇窗，透過合作互動，學習影響，翻轉偏鄉資源匱乏與教育困境。

元大文教基金會表示，兩年前元大志工組團，參與Dream Big元大公益圓夢計畫第二屆圓夢單位二林工商「哇哈哈科學服務團」的在地服務，當時被服務的學童二林興華國小的洪婉婷與林睿煌，今天已經站上講台變成小小講師，用教育界最流行的STEM教學方針，準備帶領180位偏鄉學童在遊戲中認識科學及數學，「圓夢計畫撒下的種子不但發芽，還開出美麗花朵！」

透過「Dream Big元大公益圓夢計畫」，元大集團三年來已號召1,410位元大志工一起陪伴、守護最有意義與創意的教育夢想，第四屆獲選的圓夢者遍布台灣各地，年齡橫跨學齡前孩童到長者，元大志工團也將即日啟動全台招募，以實作、共學、同理心來加入「兒少課輔、逆風陪伴、五感創藝、彭祖體驗、島語文化、科普教育」等多元教案，期望繼續在資源匱乏的角落埋下影響深遠的種子。

選擇返鄉貢獻所學的還有王如璇、唐偉倫等20多位大學高材生，他們不僅要陪伴雲林縣大埤鄉嘉興國民小學學童，還結合社區居民、柑仔店、菜市場與在地店家，透過社區文化連結夢想，打造大埤鄉前所未有的盛大島語文化市集與展覽。新北市石門與三芝的北海岸兒少課輔也亟需資源，社團法人IPOWER培力學社將展開為期7個月的課輔陪伴，分別提供國小、國中、高中教學服務與課後技藝培力，並帶領孩子共同打造「老梅的客廳」，看見家鄉精采與特色。

Dream Big元大公益圓夢計畫第四屆獲選的6個團體包括：社團法人IPOWER培力學社、逆風劇團、財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所、財團法人弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國民小學、彰化縣二林鎮興華國民小學，元大除提供每個團體30萬元圓夢金，也將整合集團資源與志工力量，陪伴六個團體完成夢想。其中連續兩屆獲選的財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所主任楊玉玲指出，心路的「慢飛天使」孩子們出門一趟不易，去年與元大志工大手牽小手帶孩子首度走出戶外，彼此建立良好默契，這一次將帶領年紀更小的學齡前小天使學習太鼓、直排輪…等，挑戰更大，希望徵求更多志工熱情支持！

看見圓夢者的熱情與計畫的需求，今年首度受邀擔當評審的政治大學金融學系教授暨元大人壽獨立董事楊曉文也立刻表達，要號召同學一起加入逆風劇團的社區清掃與深夜陪伴計畫，「以往我們的觀念總認為是『大人』在做服務，但評選時發現這次來提案圓夢的服務者，平均才20歲，年紀跟我教學的孩子很相近，很讓人感動！」期望透過圓夢者相互鼓勵與學習，讓逆風與資源匱乏孩子「如沐春風」。

逆風劇團團長成瑋盛表示，透過藝術與人文關懷，中途離校的孩子返校率很高，今年有元大支持，除將舉辦一場大型劇團展覽表演讓逆風少年圓夢，也著手規劃行動餐車，讓深夜陪伴暖心暖胃，為困在角落的孩子營造安心溫暖的角落，再度回到學校，回饋社區，成為社會最大的助力。

財團法人弘道老人福利基金會則規劃一系列「彭祖體驗」活動，透過獨特的模擬老化眼鏡、耳罩、裝有鉛塊的駝背護具，感受高齡者視茫、重聽、駝背等身體退化情況，體驗「老」的感覺，透過「Dream Big元大公益圓夢計畫」平台將愛心與同理心發散出去，讓年輕人將心比心體會老人家的不便，拉近人與人間的距離，更協助社福單位引進更多資源，透過計畫金、志工、網路多方資源與力量整合，不僅為單位圓夢，更拋磚引玉，讓夢想在2020年綻放光彩。

Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第四屆，元大文教基金會執行長楊荊蓀(左四)...
Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第四屆，元大文教基金會執行長楊荊蓀(左四)協同六家獲選單位共同發表創新與深具意義的教育計畫夢想。(圖左一財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所主任楊玉玲、左二社團法人IPOWER培力學社祕書長吳宇倫、左三逆風劇團團長成瑋盛、右一彰化縣二林鎮興華國民小學校長莊世雄、右二雲林縣大埤鄉嘉興國民小學校長石明原、右三財團法人弘道老人福利基金會組長劉容谷) 。圖／元大文教基金會提供
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