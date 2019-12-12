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全球金融中心排34名創新低 顧立雄： GFCI跟中國較密切

2019-12-12 10:09經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會主委顧立雄。 記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委顧立雄。 記者戴瑞瑤／攝影
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立委黃國昌今（12）日上午在立法院財委會上質詢，調查範圍含蓋世界各國110個金融中心的「全球金融中心指標」（The Global Financial Centres Index, GFCI）今年9月甫公布的最新調查結果，台灣在全球金融中心排名從34名再降至30名，是史上最差成績。黃國昌質疑顧立雄之前說難取代香港金融中心地位五大因素，但中國大陸同樣非英語系國家、我國英文能力也不差，為何排名還是一直退？顧立雄認為這個研調GFCI背後智庫跟中國較密切，他不認為台灣行表現有往後退。

黃國昌上午問金管會顧立雄在亞洲區域銀行表現是往前進還是往後退？顧立雄說還有待努力。但一直是以「有台商就有銀行服務，台商的錢由台資企業來管理」，朝此目標來邁進。若說要成為亞洲金融中心就代表取代香港，這方面確實是有困難，但他不認為台灣行表現有往後退，但往前進步伐還需要加強。

黃國昌表示，據英國研調單位GFCI排名，2016年9月台北排名第21名，在我們前面的包括最高的前二名是倫敦、紐約，但是相較新加坡、香港，我國距離也還是遠，但是至少還有21名，但2018年受訪時我國降到30名，2019年9月最新的名次降至第34名。

黃國昌提到，據英國研調單位GFCI對於金融中心指標比較著重的，不是軟體都是硬體的問題，法規與經商環境等。

黃國昌問之前顧立雄說我國難取代香港的金融中心地位，是因為我國非英語系國家與英語能力等五大原因，但他質疑，中國同樣不是英美法系國家，也不相信台灣英文能力比較差，中國（如北京等地）名次還是照樣前進，為何我國一直排名後退？

顧立雄回應表示，GFCI統計這個研究是採問券的方式，而且這個指數研究機構的背後智庫跟中國是比較密切的。

黃國昌質問，意思是你（顧立雄）認為這個問券不夠客觀嗎？ 顧立雄說「對」。

顧立雄表示，他說我國很多相關數據，在它們的社群是沒有採用。金管會也有請倫敦的同仁去了解過評等方式，不過金管會對於任何評等的報告，都還是可參考改進的基礎；金管會要做的是儘量開放多元商品，OBU（國際金融業務）也已經有一定的成績再加強，做為金管會的主委要建構金融機構的韌性與鼓勵產業的創新是短中長期的目標。

顧立雄金融中心黃國昌

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